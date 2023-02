L’étrange spirale apparue dans le ciel d’Hawaï serait due à une fusée SpaceX

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Le 18 janvier, une mystérieuse spirale bleue est apparue pendant quelques minutes dans le ciel nocturne au-dessus d’Hawaï. Le phénomène a été observé par une caméra fixée sur le télescope Subaru de l’Observatoire astronomique national du Japon, installé au sommet du Mauna Kea de l’île. Il s’est produit peu de temps après le lancement d’une fusée de SpaceX depuis Cap Canaveral. Il semblerait que les deux événements soient liés.

L’astronome Ichi Makoto Tanaka, chercheur à l’observatoire, n’a pas assisté en direct à l’apparition de la spirale ; c’est un autre astronome qui lui a signalé l’étrange phénomène, en lui envoyant une capture d’écran du livestream provenant de la caméra, qu’il visionnait sur YouTube. « Quand j’ai ouvert Slack, c’est ce que j’ai vu et ce fut un événement à couper le souffle », relate Tanaka au Guardian.

Une vidéo accélérée du phénomène montre tout d’abord un rond blanc vaporeux qui se déplace dans le ciel, puis s’étale et forme une spirale bleutée. Celle-ci s’estompe et disparaît en quelques instants. Tanaka a déclaré qu’il a observé une spirale similaire en avril dernier, plus grande et plus faible ; celle-ci faisait également suite à un lancement de SpaceX. Ce 18 janvier, une fusée Falcon 9 a mis en orbite un satellite de l’US Space Force. Or, il se trouve que la position de la mystérieuse spirale correspondait à la zone où le deuxième étage de la fusée devait se trouver après son lancement.

Un phénomène causé par des panaches de carburant

La caméra du télescope Subaru a été installée pour surveiller les environs de l’instrument, mais aussi pour partager l’incroyable vue du ciel nocturne, clair et exempt de toute pollution lumineuse, que l’on peut admirer depuis le sommet du volcan Mauna Kea. À savoir que le site, situé à 4200 mètres d’altitude, est l’un des meilleurs endroits au monde pour l’observation astronomique, car les conditions atmosphériques y sont idéales.

Le sommet est également considéré comme un lieu sacré par de nombreux Hawaïens, qui le considèrent comme la « région des dieux », un lieu où résident les esprits bienveillants. Le flux de la caméra, diffusé en direct — en collaboration avec le journal japonais Asahi Shimbun — permet aux astronomes amateurs de profiter du spectacle comme s’ils y étaient ; certaines personnes s’y connectent pour observer les pluies de météores. Dans la nuit du 18 janvier, ils ont pu assister à un tout autre spectacle, au premier abord très surprenant.

Scott Tilley, un astronome amateur traqueur de satellites, a confirmé sur son compte Twitter que l’emplacement de la spirale était « très proche » de celui du deuxième étage de la fusée Falcon 9 lancée ce jour-là — soit la partie qui pousse la charge utile, ici un satellite militaire, jusqu’en orbite. Contrairement au premier étage des Falcon 9, l’étage supérieur n’est pas réutilisable ; après avoir mené la charge utile à l’endroit souhaité, il est désorbité et plonge vers l’atmosphère terrestre.

Selon SpaceWeather.com, il est probable que la spirale ait été créée par le carburant se déversant dans l’atmosphère lors de la descente de l’élément de fusée. « Les « spirales de Space X » deviennent monnaie courante au-dessus du Pacifique, où les étages des fusées Falcon 9 sont souvent désorbités. Elles sont créées par les panaches de carburant inutilisé qui s’échappent du deuxième étage de la fusée avant qu’il plonge dans l’océan », explique le site. SpaceX n’a pour le moment pas répondu aux demandes de commentaires du Guardian.

Des apparitions de plus en plus courantes

Ce n’est effectivement pas la première fois qu’une telle spirale est repérée dans le ciel après un lancement de SpaceX. En juin 2022, une spirale similaire a été aperçue au-dessus de Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Près de deux heures après le lancement, l’étage supérieur de la fusée a déployé un satellite, créant un anneau de fumée — dû à la « bouffée » de la séparation, expliquait Spaceweather.com — visible depuis une grande partie de l’Amérique du Nord.

Une heure après, cet anneau s’est transformé en une spirale en rotation très lente, qui s’est progressivement étendue dans le ciel de Nouvelle-Zélande. Elle s’est agrandie et estompée progressivement, jusqu’à disparaître complètement. « L’étage supérieur tournait probablement sur son axe le plus long pour stabiliser l’orientation du vol — d’où la forme en spirale », suggèrent les experts.

La fusée Falcon 9 est connue pour laisser d’étranges motifs sur son passage, tels que les « méduses de l’espace » qu’elle dessine lors de sa montée dans l’atmosphère. Ces formes spectaculaires se produisent lorsque le gaz dans les tuyères du moteur-fusée est à une pression plus élevée que l’atmosphère et que le gaz est éclairé par la lumière du soleil, selon Chris Combs, professeur d’aérodynamique et de génie mécanique à l’Université du Texas à San Antonio.

SpaceX a réalisé 61 lancements au cours de l’année 2022, doublant son précédent record de 2021. Pour cette année, Elon Musk a annoncé un objectif ambitieux de 100 lancements — dont le premier décollage de la fusée Starship prévu pour le mois de mars. Cela signifie que de nombreux phénomènes lumineux seront sans doute signalés à nouveau tout au long de l’année.