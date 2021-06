Une étude approfondie identifie 13 médicaments anti-COVID potentiels

La mise à disposition des vaccins anti-COVID et l’administration des premières doses au cours des derniers mois ont permis à de nombreux pays de commencer à développer leur couverture vaccinale dans le but d’enrayer la pandémie. Cependant, si les vaccins s’avèrent efficaces en matière de prévention, il n’existe toujours pas de thérapies efficaces pour combattre l’infection. Récemment, une équipe de chercheurs du Scripps Research a analysé la base de données médicamenteuses ReFRAME à la recherche de molécules prometteuses. Après des tests en laboratoire, ils ont identifié 13 médicaments avec un fort potentiel anti-COVID.

En exploitant la collection de réaffectation de médicaments la plus complète au monde pour les thérapies anti-COVID-19, des scientifiques ont identifié 90 médicaments ou candidats-médicaments existants ayant une activité antivirale contre le coronavirus à l’origine de la pandémie mondiale en cours.

Parmi ces composés, l’étude du Scripps Research a identifié quatre médicaments approuvés cliniquement et neuf composés à d’autres stades de développement avec un fort potentiel pour être réutilisés comme médicaments oraux anti-COVID-19, selon les résultats publiés dans la revue Nature Communications.

Parmi les médicaments qui ont empêché le coronavirus de se répliquer dans les cellules humaines, 19 se sont avérés fonctionner de concert (ou ont augmenté l’activité) avec le remdesivir, une thérapie antivirale approuvée pour le traitement de la COVID-19. « Bien que nous disposions désormais de vaccins efficaces contre la COVID-19, nous manquons toujours de médicaments antiviraux très efficaces qui peuvent prévenir les infections ou les empêcher de s’aggraver », explique Peter Schultz, président du Scripps Research.

« Nos résultats soulèvent la possibilité d’un certain nombre de voies prometteuses pour réutiliser des médicaments oraux existants avec une efficacité contre le SARS-CoV-2. Nous avons identifié des médicaments existants prometteurs et exploitons également nos découvertes pour développer des antiviraux optimisés qui seront plus efficaces contre le SARS-CoV-2, y compris des variantes et des souches résistantes aux médicaments, ainsi que contre d’autres coronavirus qui existent actuellement ou pourraient émerger à l’avenir ».

Des molécules directement testées en laboratoire

Dans le cadre d’une collaboration entre Calibr, la division de découverte de médicaments du Scripps Research, et une équipe de chercheurs du département d’immunologie et de microbiologie de l’institut, l’étude a testé plus de 12 000 médicaments dans deux types différents de cellules humaines infectées par le SARS-CoV-2.

Les médicaments utilisés dans l’étude provenaient de la bibliothèque de réutilisation des médicaments ReFRAME, qui a été créée par Calibr en 2018 avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates pour lutter contre les besoins médicaux urgents non satisfaits, en particulier les maladies tropicales négligées. La collection contient des médicaments approuvés par la FDA et d’autres composés expérimentaux qui ont été testés pour leur sécurité chez l’Homme.

Dans l’étude, les scientifiques ont traité deux types différents de cellules humaines infectées par le SARS-CoV-2 cultivées en laboratoire avec chacun des 12 000 médicaments de ReFRAME. Après 24 ou 48 heures, ils ont mesuré le niveau d’infection virale dans les cellules pour déterminer si les médicaments empêchaient le virus de se répliquer. Dans certains cas, ils ont appliqué deux médicaments à la fois pour voir si les composés fonctionneraient ensemble contre le virus.

« Certaines des stratégies antivirales les plus efficaces sont les cocktails dans lesquels les patients reçoivent plusieurs médicaments différents pour combattre l’infection, tels que ceux utilisés pour traiter les infections à VIH », déclare Thomas Rogers, professeur au département d’immunologie et de microbiologie.

Treize molécules antivirales et dix-neuf molécules synergiques

Sur les milliers de médicaments criblés, les chercheurs ont identifié un total de 90 composés qui ont empêché le SARS-CoV-2 de se répliquer dans au moins une des lignées cellulaires humaines. Parmi ceux-ci, 13 avaient le potentiel le plus élevé pour être réutilisés en tant que thérapies anti-COVID-19, en fonction de leur puissance, de leur activité indépendante de la lignée cellulaire, des propriétés pharmacocinétiques et des profils de sécurité humaine. Quatre des médicaments — l’halofantrine, le nelfinavir, le siméprévir et la manidipine — sont déjà approuvés par la FDA et neuf autres sont à divers stades du processus de développement du médicament.

À partir des combinaisons de médicaments, les chercheurs ont trouvé 19 médicaments qui avaient un effet additif lorsqu’ils étaient administrés avec du remdesivir, l’antiviral produit par la société pharmaceutique Gilead qui est approuvé par la FDA pour une utilisation chez les patients diagnostiqués avec la COVID-19. Un effet additif signifie que les médicaments étaient tous deux actifs contre le virus lorsqu’ils étaient appliqués ensemble.

Deux médicaments supplémentaires ont un effet synergique supérieur sur le remdesivir, ce qui signifie que les médicaments ont accru la capacité du remdesivir à supprimer le virus. Ces deux médicaments étaient la riboprine, un composé qui a été testé comme préventif contre les nausées et les infections chirurgicales, et la 10-déazaaminoptérine, un dérivé de l’acide folique.

Sources : Nature Communications