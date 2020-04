454 Partages











Les résultats d’une nouvelle étude examinant les cellules cancéreuses provenant de cerveau humain et canin, suggèrent que le cannabidiol (ou CBD) pourrait être une thérapie utile pour certains cancers du cerveau difficiles à traiter. En effet, l’isolat et l’extrait de CBD peuvent ralentir la croissance et tuer les cellules cancéreuses. À noter que le CBD est un composé chimique non psychoactif dérivé du cannabis.

L’étude a examiné le glioblastome, une forme souvent mortelle de cancer du cerveau qui se développe et se propage très rapidement. Même avec des avancées majeures concernant son traitement, le taux de survie pour ce cancer ne s’est pas amélioré de manière significative. « Des recherches et des options de traitement supplémentaires sont absolument nécessaires de toute urgence pour les patients atteints de cancer du cerveau », a déclaré Chase Gross, un étudiant du programme Doctor of Veterinary Medicine/Master of Science de la Colorado State University. « Nos travaux démontrent que le CBD a le potentiel de fournir une option thérapeutique efficace et synergique pour le glioblastome et qu’il devrait continuer à être étudié de manière rigoureuse », a-t-il ajouté.

Gross devait présenter cette recherche à la réunion annuelle de l’American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics à San Diego, ce mois-ci. Bien que la réunion, qui se tiendra en même temps que la 2020 Experimental Biology Conference, ait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19, le résumé du travail de recherche de l’équipe a été publié dans le numéro de ce mois-ci du FASEB Journal.

Gross et ses collègues ont examiné les cellules de glioblastome humain et canin parce que le cancer présente des similitudes frappantes entre les deux espèces. Ils ont testé les effets de l’isolat de CBD qui contient 100% de CBD et de l’extrait de CBD qui contient de petites quantités d’autres composés naturels tels que le cannabigérol et le tétrahydrocannabinol (THC). « Nos expériences ont permis de démontrer que le CBD ralentit la croissance des cellules cancéreuses et est toxique pour les lignées cellulaires de glioblastome canin et humain. De plus, les différences dans les effets anticancéreux entre l’isolat et l’extrait de CBD semblent négligeables », a déclaré Gross.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 🎁🏡 60% de rabais pour vous occuper durant ce confinement ! Code : restonscheznous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨 Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? ➡️ JE M'ABONNE GRATUITEMENT ! ⬅️ 🎁🏡 On pense à vous occuper durant ce confinement, avec un mois d'abo offert ! Code : restezchezvous 🏡🎁

🚨 L'offre expire le 30 avril ! 🚨

La nouvelle recherche a révélé que les effets toxiques du CBD sont médiés par la voie naturelle de l’apoptose cellulaire, une forme de mort cellulaire programmée (il s’agit d’un processus par lequel des cellules déclenchent leur auto-destruction en réponse à un signal). Les chercheurs ont également observé que la mort cellulaire induite par le CBD était caractérisée par de grosses vésicules intracellulaires enflées avant que la membrane ne commence à se gonfler et à se décomposer. De plus, cela a été le cas pour toutes les lignées cellulaires étudiées.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Vous aimerez également : Une recherche montre les propriétés antibiotiques du CBD

Les chercheurs pensent que les actions anticancéreuses du CBD ciblent les mitochondries, les structures productrices d’énergie de la cellule, en provoquant un dysfonctionnement des mitochondries et en libérant des espèces d’oxygène réactives nocives. Leurs expériences ont démontré que les cellules traitées au CBD présentaient des diminutions significatives de l’activité mitochondriale.

« Le CBD a été ardemment étudié dans les cellules pour ses propriétés anticancéreuses au cours de la dernière décennie. Notre étude aide à compléter le puzzle in vitro, nous permettant d’avancer dans l’étude des effets du CBD sur le glioblastome, dans un contexte clinique, en utilisant des modèles d’animaux vivants. Cela pourrait conduire à de nouveaux traitements qui aideraient à la fois les personnes et les chiens atteints de ce cancer très grave », a déclaré Gross.

Les chercheurs prévoient ensuite de passer des cultures cellulaires aux modèles animaux pour tester les effets du CBD sur le glioblastome en conditions réelles. Si les études sur les animaux se déroulent bien, le travail pourrait progresser vers des essais cliniques sur des chiens qui sont traités pour un glioblastome naturel, au Colorado State University Veterinary Teaching Hospital.