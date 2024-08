Une étude suggère que les enfants et ados manquant régulièrement le petit-déjeuner sont moins heureux

La routine matinale d’un enfant est souvent précipitée, rendant l’intégration d’un petit-déjeuner complet plus difficile qu’il n’y paraît. Pourtant, omettre ce repas essentiel a des répercussions à long terme sur la santé physique et le bien-être moral des enfants. Une étude récente menée par une équipe internationale de chercheurs a révélé que les jeunes de 10 à 17 ans qui sautent régulièrement le petit-déjeuner sont moins heureux que ceux qui le prennent quotidiennement.

Existe-t-il un lien entre la fréquence de consommation du petit-déjeuner et la satisfaction de vie chez les enfants et les adolescents ? Une vaste étude dirigée par des chercheurs de l’Université Anglia Ruskin (ARU) en Angleterre et l’Université de las Americas au Mexique s’est penchée sur cette question. Selon les résultats, publiés dans la revue Nutrition Journal, il existe une relation presque linéaire entre la fréquence du petit-déjeuner et l’augmentation de la satisfaction de vie chez les jeunes.

Dans le cadre de l’étude, les scientifiques ont examiné les données des participants à l’étude Health Behaviour in School-aged Children réalisée entre 2017 et 2018. Au total, la cohorte comportait 155 451 jeunes scolarisés âgés de 10 à 17 ans et issus de 42 pays différents. « Notre étude de grande envergure a trouvé une association cohérente entre la fréquence du petit-déjeuner et la satisfaction de vivre, et il existe plusieurs raisons potentielles à cela », a déclaré le professeur Lee Smith de l’ARU, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Les participants à l’étude ont été interrogés sur la fréquence à laquelle ils prenaient généralement un petit-déjeuner complet (c’est-à-dire plus qu’un simple verre de lait ou de jus de fruits). Pour mesurer leur degré de satisfaction, les chercheurs ont utilisé une échelle d’évaluation subjective allant de 0 à 10. « Sur cette échelle, la note la plus élevée (10) représente la meilleure qualité de vie concevable, tandis que la plus basse (0) indique la pire qualité de vie imaginable », ont précisé les auteurs.

Les résultats montrent que les scores de satisfaction de vie les plus élevés sont observés chez les enfants et adolescents qui prennent un petit-déjeuner quotidien, tandis que les scores les plus bas sont observés chez ceux qui ne prennent jamais de petit-déjeuner. Parmi les 42 pays étudiés, les participants portugais, consommant un petit-déjeuner complet tous les jours, affichaient les niveaux de satisfaction les plus élevés.

En revanche, les chercheurs ont constaté que les scores les plus bas étaient surtout relevés chez les enfants et adolescents roumains, qui « sautent » quotidiennement le petit-déjeuner. L’équipe de recherche a souligné que ces résultats montrent l’influence significative de facteurs socio-économiques potentiels.

« Des recherches antérieures ont montré une humeur dépressive chez les adolescents qui ne prennent pas de petit-déjeuner, ainsi qu’une incidence plus élevée d’anxiété, de stress et de dépression », a déclaré le professeur Smith.

L’importance du petit-déjeuner au quotidien

Selon les chercheurs, les résultats montrent des incohérences entre les pays, potentiellement influencées par des facteurs culturels et socio-économiques. Par exemple, parmi les enfants qui prennent un petit-déjeuner tous les jours, les enfants anglais se classent au cinquième rang des scores moyens de satisfaction de la vie les plus bas, derrière la Roumanie, la Hongrie, l’Allemagne et l’Autriche. Néanmoins, l’étude montre que, de manière générale, la satisfaction de vie est plus élevée chez ceux qui prennent un petit-déjeuner quotidiennement.

« Un petit-déjeuner adéquat fournit l’énergie et les nutriments nécessaires à un fonctionnement cognitif optimal, améliorant ainsi la concentration, la mémoire et la capacité d’apprentissage », a souligné l’équipe. « Une autre raison pourrait être le mélange de vitamines et de minéraux que nous recevons de notre petit-déjeuner quotidien, et le fait de ne pas en consommer régulièrement peut entraîner une moindre satisfaction dans la vie au fil du temps », ajoutent les chercheurs. En somme, les résultats mettent en lumière l’importance du petit-déjeuner pour la santé et le bien-être psychologique durant les phases critiques de l’enfance et de l’adolescence. « Une routine régulière incluant le petit-déjeuner peut également apporter de la structure et un ton positif au reste de la journée », conclut Smith.

Source : Nutritional Journal