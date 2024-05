Une exoplanète «proche» dont la taille est à mi-chemin entre la Terre et Vénus pourrait potentiellement abriter la vie

Des chercheurs ont découvert une exoplanète dont la taille se situe entre celle de la Terre et de Vénus et qui pourrait potentiellement abriter la vie. Baptisée Gliese 12b et orbitant autour d’une naine rouge, il s’agit de la planète tempérée de taille comparable à la Terre la plus proche localisée à ce jour. Bien qu’aucun indice fiable d’habitabilité n’a encore été mis au jour, sa proximité facilitera considérablement les futures observations dans ce sens.

Les naines rouges (ou étoiles de type M) constituent les étoiles les plus abondantes de la Voie lactée. On estime que 60 à 70 % des étoiles de notre galaxie sont des naines rouges. Faisant entre 7,5 et 50 % de la masse du Soleil, ces étoiles sont nettement plus froides et ont une plus longue durée de vie. Alors que le Soleil a une température de surface d’environ 5500 °C et une durée de vie d’environ 10 milliards d’années, ces étoiles brûlent à seulement 3500 °C et ont une longévité des dizaines de fois, voire des centaines de fois supérieures.

Les naines rouges sont particulièrement intéressantes pour la détection d’exoplanètes potentiellement habitables non seulement en raison de leur abondance, mais également de leur taille et de leur luminosité. Les observations de la mission Kepler ont d’ailleurs révélé que les planètes telluriques de taille comparable à la Terre sont abondantes autour des étoiles de type M.

Gliese 12b orbite autour de Gliese 12, une naine rouge située à 40 000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Poisson. D’environ 27 % la taille du Soleil, sa température de surface est presque deux fois moins élevée (60 %). À mi-chemin entre la taille de notre planète et celle de Vénus, l’exoplanète est si proche de son étoile (environ 7 % de la distance Terre-Soleil) qu’elle effectue une orbite complète en seulement 12,8 jours. Cette proximité implique en outre qu’elle reçoit près de 1,6 fois plus d’énergie que la Terre en reçoit du Soleil, ainsi qu’environ 85 % du rayonnement solaire reçu par Vénus.

Les chercheurs suggèrent que ces caractéristiques en font un candidat idéal pour la recherche de vie extraterrestre. En effet, bien que Gliese 12b est située très près de son étoile, elle se trouve tout de même dans sa zone habitable. Il s’agit de la région autour d’une étoile dont la température permet de conserver de l’eau liquide à la surface d’une planète.

Cependant, d’autres paramètres essentiels, tels que l’atmosphère, doivent être pris en compte afin de déterminer si la planète pourrait effectivement être propice à la vie. L’étude, codirigée par l’Université du Queensland du sud, constitue une première étape visant à déterminer si Gliese 12b possède une atmosphère suffisamment stable pour compléter ses caractéristiques d’habitabilité.

« Gliese 12 b représente l’une des meilleures cibles pour étudier si les planètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles froides peuvent conserver leur atmosphère, une étape cruciale pour faire progresser notre compréhension de l’habitabilité des planètes de notre galaxie », explique dans un communiqué de la NASA Shishir Dholakia, de l’Université du Queensland du Sud en Australie et auteur principal de la nouvelle étude, publiée dans la revue Monthly Notices of The Royal Astonomical Society.

Une atmosphère fine comparable à celle de la Terre ?

Pour détecter Gliese 12 b, les chercheurs de la nouvelle étude se sont appuyés sur le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) et le Two Micron All-Sky Survey de la NASA. Le dispositif l’a localisée lorsqu’elle transitait devant son étoile hôte — faisant varier sa luminosité apparente. Sa proximité avec son étoile a notamment facilité sa détection en raison de sa fréquence de transition.

« Nous avons tendance à détecter les planètes proches de leurs étoiles hôtes, essentiellement parce qu’elles transitent plus souvent. Lorsque nous trouvons des planètes en orbite autour de naines rouges parce qu’elles sont des étoiles plus petites, l’atténuation du transit est plus importante », a expliqué la coauteure de l’étude Larissa Palethorpe de l’Université d’Édimbourg à Space.com. De plus, étant donné que les naines rouges sont moins chaudes que le Soleil, leur zone habitable est moins étendue, facilitant ainsi l’observation des planètes qui y résident.

En analysant les données d’observation, les chercheurs ont constaté que Gliese 12b possède une température de surface de 42 °C malgré sa proximité avec son étoile. En comparaison, Vénus possède une température de surface de 464 °C. Bien que comme la Terre, cette dernière se situe dans la zone habitable de son étoile, elle ne peut abriter la vie principalement en raison de son atmosphère extrêmement dense et inhospitalière. « Étant donné que la température de Gliese 12 b se situe entre celle de la Terre et de Vénus, son atmosphère pourrait nous en apprendre beaucoup sur les voies d’habitabilité empruntées par les planètes au fur et à mesure de leur développement », explique Palethorpe dans le communiqué de la NASA.

La température de son étoile ainsi que la taille de Gliese 12b suggèrent également que son atmosphère pourrait être relativement mince, à l’instar de celle de la Terre. Toutefois, il est également possible que la planète ne possède tout simplement pas d’atmosphère. Même ainsi, elle constituerait tout de même un sujet d’étude intéressant pour la recherche de la vie extraterrestre, selon les chercheurs.

D’un autre côté, les naines rouges sont généralement plus actives que les étoiles de la taille du Soleil. Elles peuvent émettre de violentes éruptions et des jets de rayonnement X à haute énergie pouvant souffler l’atmosphère des planètes qui les entourent. Néanmoins, les chercheurs de la nouvelle étude estiment que Gliese 12 est relativement calme.

En prochaine étape, l’équipe de recherche prévoit d’étudier plus avant les caractéristiques de l’atmosphère de Gliese 12b à l’aide d’autres instruments, tels que le télescope à vitesse radiale (détectant les oscillations provoquées par les planètes dans le mouvement de leurs étoiles) Harps North et ESPRESSO, ainsi que le télescope spatial James Webb.

Source : Monthly Notices of The Royal Astonomical Society