Des experts tentent d’élucider le mystère des chats voleurs : pourquoi dérobent-ils des objets au hasard ?

Dans un petit village pittoresque d’Espagne, Frigiliana, une série de vols étranges a attiré l’attention des résidents, puis de scientifiques. Cependant, les coupables ne sont pas des cambrioleurs ordinaires, ce sont des chats. Daisy, Dora et Manchita, trois félins vivant chez Rachel Womack, ont amassé une impressionnante collection d’articles volés : chaussettes, sous-vêtements, gants, et même des jouets pour bébés. Ce comportement intriguant soulève une question fascinante : pourquoi les chats volent-ils des objets du quotidien ?

Auke-Florian Hiemstra, biologiste au Naturalis Biodiversity Center, un musée aux Pays-Bas, est déterminé à percer le mystère des « chats kleptomanes ». « Nous ne savons pas pourquoi les chats se comportent ainsi », admet-il au Guardian. « Partout dans le monde, il y a des chats qui font cela, mais cela n’a jamais été étudié ». Hiemstra espère que des cas comme celui de Frigiliana inciteront à une recherche plus approfondie sur ce phénomène.

D’ailleurs, le cas de Frigiliana n’est pas isolé. À Bristol par exemple, au Royaume-Uni, un chat nommé Charlie a été surnommé « le chat cambrioleur le plus prolifique de Grande-Bretagne » après avoir ramené chez lui de nombreux jouets en plastique, des pinces à linge et même des couverts. Alice Bigge, la propriétaire de Charlie, a déclaré en 2022 à Whales Online : « Une fois, je me suis réveillée avec un dinosaure en plastique sur mon oreiller, comme dans une scène du (film Le) Parrain ». Pour Alice, ce comportement est à la fois amusant et embarrassant, car elle doit constamment rendre les objets volés à leurs propriétaires légitimes.

Divers chercheurs, dont la Dr Claudia Vinke, biologiste comportementale à l’Université d’Utrecht, ont proposé des hypothèses pour expliquer ce comportement. Les chats pourraient chercher à attirer l’attention ou vouloir jouer. Ils pourraient également prolonger leur comportement de chasse et de collecte, similaire au fait de ramener des proies à la maison. Vinke explique : « Lorsque vous prêtez attention au chat, vous renforcez ce comportement ».

Dennis Turner, de l’Université de Zurich (en Suisse), ajoute que les chats sont attirés par certains objets en laine et en plastique en raison de la lanoline qu’ils contiennent. Pour briser cette habitude, il recommande de quitter la pièce en silence lorsque le chat apporte un objet, et de jeter l’objet une fois que le chat est parti. Selon Daniel Mills, professeur de médecine comportementale vétérinaire à l’Université de Lincoln, « les animaux, y compris les humains, répondent à des stimuli très simples ».

Les chats ont de petits estomacs et ont tendance à ramener leurs proies au centre de leur territoire pour se nourrir lorsqu’ils ont faim. Ce même instinct pourrait les pousser à ramener des objets à la maison, où la réaction des propriétaires encourage ce comportement. Mills souligne que « quelque chose qui bouge dans le vent pourrait déclencher un comportement de chasse. Ayant ‘attrapé’ toute sorte d’objets, les chats peuvent très bien décider de les ramener ».

Les propriétaires de chats confrontés à ce comportement doivent cependant trouver des moyens créatifs pour gérer leurs cambrioleurs à quatre pattes… Jemma Forman, chercheuse doctorante à l’Université du Sussex, qui a étudié des chats jouant à rapporter des objets, affirme qu’ils ne le font pas par altruisme. « Quand il s’agit de chats, l’explication habituelle est qu’ils le font pour eux-mêmes », affirme-t-elle.

Ce phénomène soulève toutefois des questions sur la psychologie et le comportement des chats domestiques. Alors que des chercheurs comme Hiemstra commencent à peine à explorer cette énigme, une chose est claire : ces petits voleurs à fourrure nous rappellent que même les animaux que nous considérons comme nos compagnons les plus proches cachent des comportements mystérieux.

Premiers pas vers une étude scientifique visant à élucider le mystère

Hiemstra et Vinke souhaiteraient unir leurs forces afin de réaliser une étude approfondie à ce sujet, dans le but de comprendre les raisons précises derrière ce comportement de kleptomanie. Leur étude serait l’une des premières du genre à documenter systématiquement les cas de chats ramenant des objets non alimentaires à leurs propriétaires. Les chercheurs collecteraient notamment des données sur les types d’objets volés, les comportements des chats pendant le vol, et les réponses des propriétaires.

Selon Hiemstra, « documenter ces cas pourrait être le point de départ de recherches plus approfondies sur les raisons pour lesquelles les chats volent des objets autres que des proies ». L’étude pourrait également explorer les différences de comportement entre les races de chats, les environnements domestiques, et les interactions avec les humains.

Les premières hypothèses concernant les raisons potentielles encourageant ce comportement avancent une combinaison de facteurs, y compris, comme cité en amont, la recherche d’attention, le jeu et l’extension de leur comportement de chasse. Les chercheurs espèrent que cette étude, si elle est réalisée, fournira des informations précieuses pour les propriétaires de chats et les vétérinaires et contribuera globalement à une meilleure compréhension des comportements des félins domestiques.

Ainsi, la prochaine fois que votre chat vous ramènera la chaussette du voisin, souvenez-vous que ce comportement cache peut-être des instincts profonds et complexes qui remontent à leur nature sauvage. En attendant, la science continue de chercher des réponses à cette question intrigante…