Dépression : faire 5 000 pas par jour réduirait les risques, selon une étude

De nombreuses études ont déjà démontré le lien entre la pratique régulière d’une activité physique et l’amélioration de la qualité de vie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande ainsi de pratiquer au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine pour prévenir les maladies chroniques et maintenir une bonne santé physique. Une étude récente met en évidence un lien spécifique entre la marche quotidienne et le bien-être mental. Ses conclusions indiquent qu’un objectif de 5 000 pas par jour peut contribuer à réduire le risque de dépression.

Parmi les différentes activités physiques, la marche représente l’effort minimal, mais ses bienfaits sur la santé sont multiples. Marcher 30 minutes par jour permet notamment de contrôler son poids, d’améliorer la circulation sanguine et de renforcer le système immunitaire. En stimulant la production d’endorphines, cette pratique contribue également à améliorer l’humeur et à réduire le stress.

Récemment, une méta-analyse conduite par des chercheurs de l’Université de Castille-La Mancha, en Espagne, a révélé qu’un rythme quotidien de 5 000 pas aurait un impact notable sur les symptômes dépressifs. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques se sont appuyés sur les données de près de 100 000 participants.

« Faire plus de pas chaque jour favorise la santé mentale en stimulant la fonction cérébrale, en améliorant l’humeur, en réduisant le stress et en encourageant les comportements positifs », explique Estela Jiménez López, docteure et co-auteure de l’étude, dans un entretien accordé au site Every Day Health.

Une analyse approfondie de 33 études

Pour établir ce lien, les chercheurs ont passé en revue 33 études rassemblant les données d’une cohorte de 96 173 adultes âgés de 18 ans et plus. Les participants ont été équipés de dispositifs de suivi d’activité, comme des podomètres ou des applications mobiles, permettant de mesurer précisément leur nombre de pas quotidiens. Les critères d’évaluation retenus incluaient à la fois des diagnostics cliniques de dépression et des symptômes auto-déclarés. Si la majorité des études ont analysé l’activité des participants sur une semaine, l’une d’entre elles a suivi les sujets sur une période de douze mois.

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, montrent que marcher 5 000 pas par jour est suffisant pour améliorer sensiblement le bien-être mental. De manière plus globale, les chercheurs ont observé que les personnes effectuant 7 000 pas ou plus par jour voyaient leur risque de présenter des symptômes dépressifs diminuer de 31 % sur une période de deux ans. Chaque tranche supplémentaire de 1 000 pas quotidiens permettrait, par ailleurs, de réduire le risque de dépression de 9 %.

L’étude met également en lumière les mécanismes par lesquels la marche contribue à la santé mentale. En plus de favoriser la libération d’endorphines, elle réduit l’inflammation, améliore la qualité du sommeil et renforce l’estime de soi. Toutefois, si les résultats sont prometteurs, les chercheurs précisent que le manque de données ne permet pas encore de déterminer avec certitude si ces bénéfices stagnent au-delà du seuil de 10 000 pas quotidiens.

Source : JAMA Network Open