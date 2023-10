Firefox intégrera bientôt une fonctionnalité pour détecter les faux avis en ligne

Bonne nouvelle pour les adeptes de l’achat en ligne : Firefox s’apprête à lancer une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle pour évaluer la fiabilité des avis. Chaque commentaire se verra attribuer une note reflétant sa crédibilité.

Sur le web, la plupart des acheteurs ont tendance à consulter les avis avant de se décider pour un produit ou un service. Ces témoignages, souvent perçus comme des retours honnêtes, influencent grandement les décisions d’achat. Ce n’est donc pas étonnant de voir certaines entreprises publier elles-mêmes de faux avis autour de leurs offres. Certaines marques, dans le but de nuire à la réputation de leurs concurrents, adoptent aussi cette pratique douteuse. Luttant contre ces phénomènes, Mozilla est désormais en train de préparer une nouvelle fonctionnalité permettant de déceler les faux avis.

Plus tôt cette année, la société propriétaire du navigateur Firefox a acquis Fakespot, un service spécialisé dans la détection des faux avis, des vendeurs douteux et des produits contrefaits. Désormais, l’enseigne prévoit d’utiliser la technologie de Fakespot dans son navigateur, sous le nom de « Review Checker ».

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



Review checker : la nouvelle fonctionnalité de Firefox

Review Checker est un nouveau système basé sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Il a été conçu pour évaluer l’authenticité des avis en visant à identifier et signaler les commentaires potentiellement trompeurs. Pour y parvenir, Review Checker repère certaines similitudes suspectes entre les avis. L’ambition de cette nouvelle fonctionnalité est ainsi de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions d’achat éclairées en distinguant les avis authentiques de ceux qui pourraient être manipulés ou rémunérés.

Prévue pour être lancée en novembre 2023, la nouvelle fonctionnalité de Firefox est actuellement en phase de test. Dans un premier temps, elle ne prendra en charge que quelques plateformes majeures, à savoir : Amazon, BestBuy et Walmart.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





Selon le site MSPowerUser, en pratique, Review Checker attribuera une note allant de A à F à chaque avis. Les commentaires jugés fiables recevront un A ou un B. Les notes D et F signaleront les avis jugés peu crédibles, tandis que le C représentera une fiabilité moyenne. L’outil mettra en avant les avis considérés comme les plus pertinents, guidant ainsi les utilisateurs dans leurs décisions d’achat. Il est à noter que malgré l’introduction de Review Checker dans Firefox, le service Fakespot de Mozilla restera accessible sur Chrome et Android.

Combattre l’IA par l’IA

L’e-réputation d’un produit ou d’un service influence considérablement les ventes d’une entreprise. Pour se forger une image positive, certaines sociétés n’hésitent pas à faire appel aux services de prestataires spécialisés dans la rédaction de ces commentaires trompeurs. Ces experts élaborent des avis convaincants et se cachent derrière de fausses identités pour rester discrets. L’avènement de l’IA générative, notamment ChatGPT, a davantage simplifié la production de faux avis. Une seule commande bien rédigée permet de générer différents témoignages. Ainsi, Review Checker sera chargé de contrer non seulement les commentaires issus de professionnels, mais également ceux issus de l’IA.

Mozilla n’est pas le seul acteur à mobiliser l’IA dans cette lutte. Amazon, par exemple, investit également dans des modèles d’apprentissage pour détecter les avis frauduleux. L’IA du géant du e-commerce analyse une multitude de critères, comme l’identité de l’auteur, son parcours sur la plateforme, ses avis précédents et bien d’autres éléments. En 2022, grâce à cette stratégie, Amazon a pu identifier plus de 200 millions d’avis suspects, conduisant à des actions judiciaires.