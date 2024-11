Quand Google Maps devient mortel : trois personnes décèdent après avoir chuté d’un pont inachevé

Une tragédie récemment survenue en Inde, dans laquelle trois hommes ont suivi les indications de Google Maps jusqu’à un pont inachevé (et une chute mortelle), nous interroge sur notre dépendance aux systèmes de navigation modernes. Cet événement s’inscrit dans une série d’incidents où des erreurs GPS ont eu des conséquences graves. En l’occurrence, le pont inachevé avait été partiellement emporté par une inondation des mois auparavant et les travaux de reconstruction n’avaient fait que commencer. Malgré cela, Google Maps indiquait le pont comme étant complet, induisant les conducteurs en erreur.

À travers le monde, de nombreux incidents similaires ont été rapportés, où les systèmes GPS ont induit en erreur des conducteurs, parfois avec des résultats fatals. Une étude de 2023 publiée dans ScienceDirect révèle que les erreurs de navigation GPS sont responsables de plus de 200 000 accidents de la route chaque année aux États-Unis. Les experts soulignent que ces erreurs peuvent résulter d’interférences ou de données cartographiques obsolètes, comme cela a été le cas récemment pour les trois victimes indiennes.

Nuit, brouillard et dépendance au GPS…

Concernant le récent cas tragique en Inde, si les individus (qui se rendaient de Gurugram à Bareilly dans l’Uttar Pradesh) n’ont pas vu à temps la fin du pont, c’est probablement parce qu’ils roulaient de nuit avec un brouillard dense. Ils sont tous décédés au pied de la structure, dans la rivière Ramganga.

Google a exprimé ses condoléances et s’est engagé à coopérer avec les autorités pour mener une enquête approfondie sur l’accident. Cependant, la question de la responsabilité reste épineuse. Les spécialistes du droit notent que, bien que les utilisateurs puissent intenter des poursuites pour négligence contre les fabricants de GPS, ces affaires aboutissent rarement en raison de la complexité des erreurs de navigation, rapporte Bloomberg Law.

Les systèmes GPS, bien que très utiles, présentent certaines failles, et ces dernières sont surtout liées au fait que les mises à jour des cartes, bien qu’elles s’opèrent désormais en temps réel, ne sont toujours pas suffisamment rapides et fiables pour tenir compte des aléas de l’environnement.

Quant à la qualité du signal et la précision de la localisation, qui peuvent aussi s’avérer dangereuses dans certaines circonstances, les experts en technologie ont proposé diverses améliorations pour renforcer la sécurité des utilisateurs. Par exemple, l’adoption du signal GPS L5 pour les véhicules terrestres — pour le moment dédié à l’aviation, avec une vingtaine de satellites autour du globe — pourrait nettement améliorer la précision sans nécessiter de modifications majeures des infrastructures existantes.

Vers une navigation plus sûre

Pour prévenir de futurs drames, d’autres mesures de sécurité devraient être mises en œuvre. Parmi les recommandations figurent des mises à jour plus régulières (surtout pour les cartes de navigation intégrées aux véhicules) et l’intégration de capteurs additionnels pour détecter les anomalies sur les routes précise la CISA dans un rapport de 2024 concernant la sécurité des systèmes GPS. Certains experts suggèrent également l’ajout d’alertes à l’écran du dispositif GPS en cas d’événement majeur récent susceptible d’affecter l’itinéraire. En effet, une telle mesure aurait peut-être permis d’épargner les trois victimes de l’incident tragique survenu en Inde.

Les implications juridiques de ces incidents évoluent également. Les entreprises de navigation sont incitées à adopter des pratiques plus rigoureuses pour minimiser les risques liés à la responsabilité du produit. Ces incitations proviennent souvent de pressions légales et de régulations croissantes. Les familles des victimes du récent événement, comme celles des précédents incidents liés à Google Maps, appellent dans la douleur à une prise de responsabilité et à des mesures concrètes pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.