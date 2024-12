Grands modèles de langage : un fonctionnement proche du cerveau humain ?

Le cerveau active des mécanismes complexes pour traiter le langage, de la compréhension des mots et des phrases à la production de réponses cohérentes. Et si les grands modèles de langage (LLMs) imitaient certains aspects du fonctionnement du cerveau humain dans ce processus ? Il se pourrait bien que ce soit le cas, d’après une nouvelle étude.

Grâce aux avancées dans les technologies d’apprentissage automatique, qui ont permis une meilleure compréhension du langage naturel, les grands modèles de langage actuels génèrent des réponses de plus en plus fluides et cohérentes. Leur performance est parfois si impressionnante que certains utilisateurs en oublient presque qu’ils interagissent avec une machine. Outre cette capacité indéniable des IA génératives, il se pourrait également que cette prouesse soit liée à des similitudes potentielles entre le fonctionnement des LLM et celui du cerveau humain.