Un an après la première transplantation cardiaque partielle au monde, le bébé est en pleine santé

En 2022, le monde de la médecine a été témoin d’une avancée révolutionnaire : la première transplantation partielle de cœur, chez un bébé. Cette procédure, réalisée sur le petit Owen Monroe, vise à traiter les malformations cardiaques chez les nourrissons. Un an après l’opération, les tissus reçus grandissent en même temps que l’enfant, ce qui constitue un avantage majeur par rapport aux autres procédures de remplacement de tissus.

La transplantation cardiaque chez les nourrissons, confrontée à des défis uniques en matière de compatibilité et de croissance, a franchi un cap décisif avec le cas d’Owen Monroe. À l’âge de 18 jours, Owen est devenu le premier bénéficiaire d’une transplantation cardiaque partielle, une intervention réalisée par le Dr Joseph Turek et son équipe de l’Université Duke.

L’opération, documentée dans le Journal of the American Medical Association, représente une avancée significative dans le traitement des malformations cardiaques congénitales. Elle permet aux tissus transplantés de croître avec l’enfant, réduisant le besoin de chirurgies répétées et de médicaments immunosuppresseurs.

Un cas pionnier dans le traitement du truncus arteriosus

Owen Monroe est né avec une malformation cardiaque rare et complexe appelée truncus arteriosus. Il a alors subi une intervention chirurgicale inédite à seulement 18 jours de vie. Le truncus arteriosus est une anomalie cardiaque congénitale qui touche environ 250 bébés chaque année aux États-Unis. Cette condition se caractérise par la fusion des principaux vaisseaux sanguins sortant du cœur, entraînant une circulation sanguine inefficace et mettant en danger la vie de l’enfant.

Traditionnellement, la greffe cardiaque complète, bien que potentiellement salvatrice, implique une attente prolongée pour un cœur compatible et expose l’enfant à un risque élevé de rejet de l’organe. L’autre option, l’utilisation de tissus cardiaques congelés provenant de cadavres, nécessitait des remplacements fréquents au fur et à mesure de la croissance de l’enfant, chaque intervention chirurgicale augmentant le risque de complications et de mortalité.

Face à ces défis, le Dr Joseph Turek et son équipe de l’Université Duke ont opté pour une approche novatrice. Ils ont réalisé une transplantation partielle du cœur, une première mondiale sur un être humain. Cette procédure a consisté à implanter dans le cœur d’Owen des valves et des vaisseaux sanguins provenant d’un donneur. Cette technique avait pour objectif de remplacer uniquement les parties défectueuses du cœur d’Owen, tout en conservant autant que possible son tissu cardiaque natif.

L’évolution postopératoire prometteuse d’Owen Monroe

L’approche choisie par le Dr Turek présentait plusieurs avantages. Premièrement, elle réduisait le besoin de recourir à des médicaments immunosuppresseurs puissants, souvent nécessaires après une greffe cardiaque complète pour prévenir le rejet de l’organe. Deuxièmement, en utilisant des tissus vivants capables de croître avec Owen, cette méthode offre une solution plus durable que les tissus congelés, qui auraient nécessité des remplacements multiples au fil du temps.

Le cas d’Owen Monroe, plus d’un an après sa transplantation cardiaque partielle, concrétise cette percée médicale sans précédent. Les tissus cardiaques transplantés chez Owen ont non seulement survécu, mais ont également montré une capacité remarquable à croître en harmonie avec son corps en développement, permettant d’éviter des chirurgies supplémentaires et réduisant ainsi considérablement les risques pour sa santé à long terme.

L’impact de cette intervention dépasse le cas individuel d’Owen. Depuis son opération, 13 autres transplantations partielles de cœur ont été réalisées à travers le monde. Cette augmentation des procédures indique une reconnaissance croissante de cette méthode comme une alternative viable et potentiellement supérieure aux méthodes traditionnelles. De plus, cette technique a ouvert la voie aux transplantations « en domino ». Dans ces cas, les valves saines d’un patient recevant une greffe cardiaque complète sont récupérées et réutilisées pour un autre patient. Cette approche maximise l’utilisation des organes donnés et offre de nouvelles possibilités de traitement pour les patients souffrant de maladies cardiaques.

Source : Journal of the American Medical Association