Groenland : les vagues de chaleur ont entraîné un événement de fonte massive de la calotte glaciaire

Au cours des dernières semaines, les vagues de chaleur extrême frappant l’ensemble de l’hémisphère Nord ont des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes et les populations. C’est notamment le cas du Groenland dont la calotte glaciaire a perdu 35 milliards de tonnes de glace en 5 jours à cause d’en événement de fonte massive.

La calotte glaciaire du Groenland a connu un événement de fonte massive lors d’une vague de chaleur impliquant des températures de plus de 10 degrés Celsius au-dessus des normes saisonnières, selon des chercheurs danois. Depuis mercredi, la calotte glaciaire recouvrant le vaste territoire arctique a fondu d’environ 8 milliards de tonnes par jour, soit le double de son taux moyen normal en été, rapporte le site Internet Polar Portal, géré par les chercheurs.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image – but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7

