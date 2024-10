Le groupe sanguin influence le risque d’AVC précoce, suggère une étude

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), principalement de nature ischémique, trouvent leurs racines dans divers facteurs, parmi lesquels l’athérosclérose occupe une place prépondérante. Cette pathologie se manifeste par la formation de plaques au sein des parois artérielles. Bien que les individus âgés soient généralement plus vulnérables aux AVC, une tendance inquiétante émerge : l’augmentation des cas d’AVC précoce. Une étude récente menée par des chercheurs américains révèle un lien insoupçonné entre ce phénomène et le groupe sanguin. Les conclusions de cette étude indiquent notamment que les individus du groupe sanguin A présentent un risque supérieur de subir un AVC précoce, en comparaison avec ceux des groupes sanguins B et O.

Selon les données de l’Agence Régionale de Santé, environ 140 000 Français sont victimes d’un AVC chaque année, faisant de cette condition la troisième cause de mortalité au sein de l’Hexagone. Bien que l’âge moyen des patients soit de 70 ans, les AVC, qu’ils soient ischémiques ou hémorragiques, n’épargnent aucune tranche d’âge. En effet, les statistiques de l’Inserm indiquent que 25 % des patients victimes d’AVC ont moins de 65 ans, tandis que 10 % ont moins de 45 ans.

En 2022, une étude approfondie menée par l’Université du Maryland a cherché à élucider les causes de ces AVC précoces. « Le nombre de jeunes patients touchés par un AVC ne cesse d’augmenter. Ces individus encourent un risque accru d’invalidité et de décès, bien que les recherches sur leurs causes demeurent limitées », a déclaré le Dr Steven J. Kittner, professeur de neurologie, dans un communiqué.

Pour cette étude, l’équipe de Kittner a réalisé une méta-analyse des données issues du Genetics of Early Onset Ischemic Stroke Consortium, rassemblant 48 études distinctes sur la génétique et l’AVC ischémique, couvrant 80 % des cas d’AVC. L’analyse a porté sur 77 000 participants âgés de 18 à 59 ans, dont 17 000 ayant subi un AVC et 60 000 constituant un groupe témoin en bonne santé. En examinant les chromosomes pour identifier les variantes génétiques associées à l’AVC, les chercheurs ont découvert un lien inattendu entre l’AVC précoce et le chromosome abritant le gène déterminant le groupe sanguin.

En se penchant sur ce gène spécifique, l’équipe a constaté que les individus ayant subi un AVC précoce appartenaient majoritairement au groupe sanguin A, tandis que ceux du groupe O étaient les moins exposés. Les résultats, publiés dans la revue Neurology, révèlent que les personnes du groupe sanguin A ont 16 % de risque de subir un AVC avant 60 ans, contre moins de 12 % pour celles du groupe O. En outre, les individus du groupe B présentent un risque accru d’AVC de 11 %, précoce ou tardif, par rapport au groupe témoin.

« Nous ignorons encore pourquoi le groupe sanguin A est associé à un risque accru, mais il est probable que cela soit lié à des facteurs de coagulation sanguine, tels que les plaquettes et les cellules endothéliales, ainsi que d’autres protéines circulantes impliquées dans la formation de caillots sanguins », a expliqué le Dr Kittner.

Pour affiner leur analyse, les chercheurs ont examiné les données supplémentaires de 9 300 participants âgés de plus de 60 ans ayant subi un AVC, ainsi qu’un groupe témoin de 25 000 personnes de plus de 60 ans sans antécédents d’AVC. Ils ont constaté que si le risque d’AVC précoce était élevé chez les personnes du groupe A, il diminuait significativement pour les AVC survenant plus tard dans la vie. L’association entre le groupe sanguin et l’AVC tardif étant plus faible, cela suggère que des facteurs prothrombotiques, tels que la thrombose veineuse, jouent également un rôle, en particulier chez les jeunes patients. « Il est impératif de poursuivre les recherches pour éclaircir les mécanismes sous-jacents à ce risque accru d’AVC », a conclu Kittner.

Source : Neurology