Hubble capture une époustouflante photo de l’amas galactique Abell 3827

Plus de 30 ans après sa mise en service, et après plus de 1 million de photos des différents objets du cosmos, le télescope spatial Hubble continue de nous offrir des images saisissantes de l’Univers. En effet, l’Agence Spatiale Européenne a récemment publié un époustouflant cliché de l’amas galactique Abell 3827 pris par le télescope.

L’image montre un amas de centaines de galaxies de différentes formes et tailles, à environ 1.4 milliard d’années-lumière de la Terre, avec la galaxie elliptique ESO 146-5 au centre — considérée comme l’une des plus massives de l’Univers connu en raison de son puissant effet de lentille gravitationnelle (illustré par le halo bleu irrégulier).

La lumière sur quatre longueurs d’onde différentes a été capturée et combinée pour produire cette image vraiment saisissante. L’Advanced Camera for Surveys (ACS) et la caméra grand champ 3 (WFC3) à bord de Hubble ont toutes deux été utilisées pour capturer ce que vous voyez ici.

« En regardant cet amas de centaines de galaxies, il est étonnant de se rappeler que jusqu’à il y a moins de 100 ans, de nombreux astronomes pensaient que la Voie lactée était la seule galaxie de l’Univers. La possibilité d’autres galaxies avait déjà été débattue, mais la question n’était pas vraiment réglée jusqu’à ce qu’Edwin Hubble ait confirmé que la grande nébuleuse d’Andromède était en fait bien trop éloignée pour faire partie de la Voie lactée », écrit l’équipe de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui a publié l’image.

Abell 3827 est particulièrement intéressant pour les astronomes car on pense qu’il contient des poches de matière noire — la masse insaisissable et invisible qui pourrait représenter jusqu’à 85% de la quantité totale de matière existante. Alors que les études sur Abell 3827 et d’autres amas de galaxies du même genre se poursuivent, il est facile de montrer de l’admiration devant l’ampleur et la qualité de l’image que le télescope Hubble a réussi à produire ici.

Hubble : plus de 30 ans d’activité dans l’espace

Le télescope vient de célébrer 31 ans d’observation de l’Univers, publiant une image de l’étoile géante ultra-brillante AG Carinae alors qu’elle se bat contre son autodestruction — une étoile quelque 70 fois plus grande et 1 million de fois plus brillante que notre propre soleil. L’année dernière, pour le 30e anniversaire de Hubble, nous avons eu droit à toute une cascade de nouvelles photos publiées pour marquer l’occasion.

Depuis son arrivée dans l’espace en avril 1990, le télescope a pris environ 1.5 million de clichés d’environ 48 000 étoiles, planètes et galaxies. Même avec un catalogue aussi riche à son nom, cette dernière image peut aisément être considérée comme l’une des plus belles de toute la collection du télescope spatial Hubble. Alors que la recherche sur la matière noire se poursuit, de nouvelles données concernant Abell 3827 devraient affluer prochainement.