L’illustration animée de la base lunaire chinoise présente étrangement une navette spatiale américaine

Le 24 avril, l’Administration spatiale nationale chinoise a publié une vidéo révélant sa future base lunaire, incluant une animation 3D. Cette présentation met en lumière les infrastructures que la Chine, avec ses partenaires internationaux, envisage de construire sur la Lune dans le but d’y établir une présence humaine. Un détail étonnant qui a capté l’attention du public dans cette vidéo est l’apparition d’une navette spatiale américaine en arrière-plan…

En partenariat avec la Russie, la Chine conçoit l’International Lunar Research Station (ILRS), un ambitieux projet visant à établir une base lunaire opérationnelle au pôle Sud de la Lune d’ici 2035. À terme, ce projet prévoit d’assurer une présence humaine durable sur la Lune.

Pour faire de l’ILRS une véritable collaboration internationale, la Chine a su attirer de nombreux partenaires. Outre la Russie, des nations telles que le Venezuela, le Pakistan, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Thaïlande et le Nicaragua ont rejoint l’initiative. À l’occasion de la Journée spatiale chinoise la semaine dernière, l’Administration spatiale nationale chinoise a diffusé une vidéo présentant cette future base lunaire. Cependant, un détail, désormais grossièrement masqué dans la vidéo, a semblé étrange…

Un projet très ambitieux

La vidéo en question a été diffusée par CGTN, une chaîne de télévision internationale financée par le gouvernement chinois. Elle dévoile les étapes préliminaires de la construction de la base lunaire en mettant en lumière les différentes missions prévues par la Chine, notamment les missions Chang’e-6, Chang’e-7 et Chang’e-8. Leurs lancements sont respectivement prévus pour juin prochain, pour 2027 et pour 2028.

La mission Chang’e-6 se focalisera sur le retour d’échantillons de la surface lunaire, permettant ainsi d’analyser sa composition et ses propriétés. Chang’e-7, quant à elle, explorera plus en détail la surface lunaire, en se concentrant probablement sur des régions d’intérêt particulier. Cette mission comprendra un atterrisseur et un rover, visibles dans la vidéo. La mission Chang’e-8 aura pour objectif de jeter les bases technologiques et de tester des prototypes pour les infrastructures lunaires futures. Outre les éléments visibles sur la surface, la vidéo montre également des satellites en orbite.

Une fois ces trois missions achevées et la base initiale établie, la Chine prévoit de développer des infrastructures plus sophistiquées, notamment des systèmes de communication, de production d’électricité, de support de vie, etc., en vue d’une colonisation humaine ambitieuse.

Un modèle 3D de navette spatiale américaine placé rapidement en arrière-plan ?

En analysant cette vidéo, des observateurs ont relevé un détail pour le moins surprenant : la présence en arrière-plan d’une ancienne navette spatiale américaine (de la NASA). Celle-ci a été mise hors service en 2011 avec le reste de la flotte. Dans la vidéo, l’engin semble décoller d’une rampe de lancement.

Cette apparition peut paraître ironique, compte tenu des tensions actuelles entre la Chine et les États-Unis. D’autant plus que la NASA est formellement interdite de toute communication ou collaboration avec la Chine. Il est également possible que cette inclusion soit un choix artistique, la navette étant un symbole emblématique de l’exploration spatiale.

Quoi qu’il en soit, suite à ces observations, la vidéo a été rapidement modifiée. L’équipe technique a ajouté une barre floue tout au long de la vidéo pour masquer la navette durant la scène en question — une modification quelque peu maladroite, car on comprend bien que si cette barre est présente tout au long de la vidéo, c’est simplement dans le but de faire croire qu’elle n’a pas été ajoutée spécifiquement dans ce but (masquer la navette). Une modification grossière étant donné l’illisibilité du texte qu’elle cache.

Ci-dessous, la vidéo modifiée comparée à une image de la vidéo originale lors de l’apparition de la navette spatiale américaine :

Boom problem solved. CGTN went ahead and slapped an ol' reliable blur bar over the Shuttle https://t.co/GltGw0c17x pic.twitter.com/bkuBT86YaN — Jack Kuhr 👨‍🚀 (@JackKuhr) April 25, 2024

« Il est presque certain que leur travail de réalisation 3D consistait à télécharger des éléments préfabriqués à partir d’une place de marché de modèles 3D », a écrit un utilisateur sur X. En effet, il est facile de trouver des modèles 3D de la navette spatiale américaine sur des places de marché telles que TurboSquid ou Sketchfab. Elle aurait ainsi facilement pu être téléchargée pour être placée en arrière-plan.

Ci-dessous, la vidéo de présentation modifiée publiée par le CGTN :