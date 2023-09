Une image de supernova prise par James Webb révèle des structures jamais vues jusqu’ici

L’observation des supernovas, ces spectaculaires explosions stellaires, a toujours été essentielle pour décrypter certains des mystères de l’Univers. Une récente image d’une supernova a mis en évidence des structures internes inédites. Ces formations, auparavant cachées à l’œil des astronomes, pourraient apporter des informations considérables à nos connaissances actuelles sur la dynamique de ces phénomènes célestes.

L’exploration de l’univers nous offre régulièrement des perspectives intéressantes et parfois inédites sur les phénomènes célestes qui façonnent notre compréhension du cosmos. Parmi ces phénomènes, les supernovas occupent une place centrale, témoignant de la fin explosive d’une étoile. Récemment, une image d’une telle explosion a révélé des structures internes jamais observées auparavant.

C’est le télescope spatial James Webb (JWST) qui a capturé ces images inédites de la supernova 1987A, située à 168 000 années-lumière de la Terre dans le Grand Nuage de Magellan. Au-delà de leur singularité, ces clichés pourraient avoir des implications profondes pour notre compréhension des processus stellaires.

Des structures étonnantes révélées

Bien que ces structures aient déjà été observées à des degrés divers par les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer de la NASA et par l’observatoire à rayons X Chandra, la sensibilité et la résolution spatiale inégalées de Webb, grâce à son instrument NIRCam (Near-Infrared Camera), ont révélé une nouvelle caractéristique de ces restes de supernova : de petites structures en forme de croissant. Elles se situent dans les régions externes de la supernova, là où le gaz est éjecté avec force lors de l’explosion.

La brillance particulière de ces croissants n’est pas anodine : elle pourrait être liée à un phénomène optique spécifique, le « limb brightening ». Ce phénomène se produit lorsque la lumière émise par un objet s’intensifie sur ses bords lorsqu’il est observé sous un certain angle, donnant ainsi l’illusion d’une luminosité accrue.

Le communiqué de la NASA explique : « Leur luminosité peut être une indication de l’éclaircissement des membres, un phénomène optique résultant de la visualisation du matériau en expansion en trois dimensions. En d’autres termes, notre angle de vision donne l’impression qu’il y a plus de matière dans ces deux croissants qu’il ne peut y en avoir en réalité ».

Le mystère du trou de serrure

Les images confirment que l’éjecta de cette supernova a une structure en sablier sortant de l’étoile centrale. Mais au centre, il y a une tache très sombre en forme de trou de serrure. Cette zone représente une accumulation massive de gaz et de poussière, si compacte et dense que même les ondes en proche infrarouge, généralement capables de traverser de nombreux obstacles, ne peuvent la traverser. Cette caractéristique suggère une concentration de matière exceptionnelle.

Les données indiquent donc que cette zone pourrait cacher un objet astrophysique important : un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des radiations périodiques. Ces objets se forment généralement à la suite de l’explosion d’une supernova.

Enfin, un anneau brillant entoure l’étoile, probablement vers l’équateur, ce qui forme le centre du sablier. Les points lumineux dans l’anneau ont été générés lorsque la matière de la supernova a percuté la matière autour de l’étoile, qui avait déjà été perdue alors qu’elle atteignait la fin de sa vie.

Implications et perspectives

L’astronomie s’enrichit constamment grâce aux avancées technologiques, et les observations récentes de JWST en sont un exemple frappant. Ces données offrent une perspective renouvelée sur les supernovas, en particulier sur leur mécanisme interne et leur évolution. La haute résolution de ces images est également remarquable. Avant Webb, le télescope Spitzer, aujourd’hui à la retraite, observait cette supernova dans l’infrarouge tout au long de sa durée de vie, fournissant des données clés sur l’évolution de ses émissions au fil du temps. Cependant, il n’a jamais été en mesure d’observer la supernova avec autant de clarté et de détails.

La présence potentielle d’un pulsar au sein de la zone sombre pourrait offrir des indices sur les étapes finales de l’évolution stellaire et les processus dynamiques qui se déroulent après une explosion de supernova. Grâce à ses instruments spécialisés comme NIRSpec et MIRI, le JWST est en mesure de fournir des données infrarouges de haute qualité, promettant de nouvelles découvertes et une compréhension approfondie des phénomènes stellaires.