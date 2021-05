Des images satellites montrent la fonte accélérée de plus de 200 000 glaciers dans le monde

Après le récent avertissement lancé par une collaboration internationale de chercheurs concernant l’urgence climatique actuelle, de nouvelles données satellites viennent appuyer ce constat en révélant que la fonte des glaciers s’est fortement accélérée depuis une quinzaine d’années. L’analyse, basée sur les images satellites de plus de 200 000 glaciers répartis à travers le monde, montre un important recul des glaciers depuis les années 2000, pointant du doigt la menace posée par l’augmentation du niveau des mers.

Les glaciers fondent plus rapidement, perdant 31% de neige et de glace de plus par an qu’ils ne le faisaient 15 ans plus tôt, selon des mesures satellitaires tridimensionnelles de tous les glaciers de montagne du monde. En utilisant 20 ans de données satellitaires récemment déclassifiées, les chercheurs ont calculé que les 220 000 glaciers de montagne du monde perdent plus de 328 milliards de tonnes de glace et de neige par an depuis 2015, selon une étude publiée dans la revue Nature.

Des taux de fontes de plus en plus élevés

Le taux de fonte annuel de 2015 à 2019 est de 78 milliards de tonnes de plus par an qu’il ne l’était de 2000 à 2004. Les taux mondiaux d’amincissement, différents du volume d’eau perdu, ont doublé au cours des 20 dernières années et c’est « vraiment énorme », selon Romain Hugonnet, glaciologue à l’ETH Zürich et à l’Université de Toulouse.

La moitié de la perte glaciaire mondiale provient des États-Unis et du Canada. Les taux de fonte de l’Alaska sont « parmi les plus élevés de la planète », le glacier Columbia reculant d’environ 35 mètres par an. Presque tous les glaciers du monde fondent, même ceux du Tibet qui étaient stables. À l’exception de quelques-uns en Islande et en Scandinavie qui sont alimentés par des précipitations accrues, les taux de fonte s’accélèrent dans le monde.

La fonte presque uniforme reflète l’augmentation globale de la température et provient de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, explique Hugonnet. Certains glaciers plus petits disparaissent entièrement. Il y a deux ans, des scientifiques, des militants et des représentants du gouvernement islandais ont organisé des funérailles pour un petit glacier. « Il y a dix ans, nous disions que les glaciers sont l’indicateur du changement climatique, mais maintenant ils sont devenus un mémorial de la crise climatique », déclare Michael Zemp, directeur du Service mondial de surveillance des glaciers.

La précision apportée par l’imagerie satellite tridimensionnelle

L’étude est la première à utiliser cette imagerie satellite 3D pour examiner tous les glaciers de la Terre non connectés aux calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique. Des études antérieures ne concernaient qu’une fraction des glaciers ou estimaient la perte des glaciers à l’aide de mesures gravimétriques depuis l’orbite terrestre. Ces lectures de gravité ont de grandes marges d’erreur et ne sont pas aussi utiles, selon Zemp.

Lonnie Thompson, de l’Université d’État de l’Ohio, indique que la nouvelle étude dresse un « tableau alarmant ». Le rétrécissement des glaciers est un problème pour des millions de personnes qui dépendent de la fonte glaciaire saisonnière pour l’eau quotidienne, et la fonte rapide peut provoquer des explosions mortelles au sein des lacs glaciaires dans des endroits comme l’Inde.

La menace posée par l’élévation du niveau des mers

Mais la plus grande menace est l’élévation du niveau de la mer. Les océans du monde augmentent déjà à cause de l’expansion de l’eau chaude et de la fonte des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique, mais les glaciers sont responsables de 21% de l’élévation du niveau de la mer, plus que les calottes glaciaires, selon l’étude.

Les calottes glaciaires constituent des menaces à long terme plus importantes pour l’élévation du niveau de la mer. « Il devient de plus en plus clair que l’élévation du niveau de la mer sera un problème de plus en plus grave à mesure que nous traversons le 21e siècle », conlut Mark Serreze, directeur du centre national de données sur la neige et la glace.

Sources : Nature