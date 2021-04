Une collaboration d’experts tire le signal d’alarme concernant la situation « catastrophique » de la Terre

Les activités humaines ont pris une telle ampleur que leurs conséquences sur la planète, notamment concernant le réchauffement climatique, sont aujourd’hui perceptibles par tous. De l’assèchement des rivières à la désertification des terres, en passant par la déforestation, la fonte massive des glaces ou encore l’augmentation des températures, ces effets néfastes sur tous les écosystèmes du monde continuent leur avancée sans qu’aucune contre-mesure réellement efficace ne soit prise par les gouvernements. C’est le constat que fait une collaboration de plusieurs chercheurs d’institutions différentes, concluant que si les dirigeants persistent dans leur inaction, la situation deviendra alors catastrophique au point de menacer l’existence même de notre civilisation.

Une perte de biodiversité et l’accélération du changement climatique dans les décennies à venir, associées à l’inaction, menacent la survie de toutes les espèces, y compris la nôtre, selon les experts d’institutions telles que l’Université de Stanford, l’UCLA et l’Université de Flinders. Les chercheurs affirment que les dirigeants mondiaux ont besoin d’une « douche froide » concernant l’état de notre environnement, à la fois pour planifier et agir, pour éviter un avenir catastrophique.

L’auteur principal, le professeur Corey Bradshaw de l’Université Flinders en Australie, déclare que ses collègues et lui ont résumé l’état du monde naturel sous une forme sombre pour aider à clarifier la gravité de la situation humaine. « L’humanité entraîne une perte rapide de la biodiversité et, avec elle, de la capacité de la Terre à supporter une vie complexe. Mais le courant dominant a du mal à saisir l’ampleur de cette perte, malgré l’érosion constante du tissu de la civilisation humaine », affirme le professeur Bradshaw.

« En fait, l’ampleur des menaces qui pèsent sur la biosphère et toutes ses formes de vie est si grande qu’elle est difficile à saisir, même pour des experts bien informés. Le problème est aggravé par l’ignorance et l’intérêt personnel à court terme, la poursuite de la richesse et des intérêts politiques bloquant l’action qui est cruciale pour la survie ».

Une pyramide de Ponzi écologique

Le professeur Paul Ehrlich de l’Université de Stanford affirme qu’aucun système politique ou économique, ni aucun leadership, n’est prêt à faire face aux catastrophes prévues, ni même capable d’une telle action. « L’arrêt de l’appauvrissement de la biodiversité est loin d’être au premier rang des priorités d’un pays, loin derrière d’autres préoccupations telles que l’emploi, les soins de santé, la croissance économique ou la stabilité monétaire ».

Vidéo des chercheurs expliquant le principe de la pyramide de Ponzi écologique :

« S’il est positif que le président Biden ait réengagé les États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat au cours de ses 100 premiers jours de mandat, c’est un geste minuscule compte tenu de l’ampleur du défi. L’humanité gère une pyramide écologique de Ponzi dans laquelle la société prive la nature et les générations futures de payer aujourd’hui pour une amélioration économique à court terme ».

« La plupart des économies fonctionnent sur la base que la contre-action est maintenant trop coûteuse pour être politiquement acceptable. Combiné avec des campagnes de désinformation pour protéger les profits à court terme, il est peu probable que l’ampleur des changements dont nous avons besoin sera apportée à temps », déclare le professeur Ehrlich.

Une catastrophe imminente face à l’inaction des gouvernements

Le professeur Dan Blumstein de l’UCLA explique que les scientifiques choisissent de parler avec audace et sans peur parce que la vie en dépend littéralement. « Ce que nous disons n’est peut-être pas populaire et est en fait effrayant. Mais nous devons être francs, précis et honnêtes si l’humanité veut comprendre l’énormité des défis auxquels nous sommes confrontés pour créer un avenir durable ».

« Sans une volonté politique soutenue par une action tangible qui s’adapte à l’énormité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, les pressions supplémentaires sur la santé humaine, la richesse et le bien-être diminueront perversement notre capacité politique à atténuer l’érosion du système de survie de la Terre dont nous dépendons tous ».

« La croissance et la consommation de la population humaine continuent de s’intensifier, et nous sommes toujours plus concentrés sur l’expansion de l’entreprise humaine que sur la conception et la mise en œuvre de solutions à des problèmes critiques tels que la perte de biodiversité. Au moment où nous comprendrons pleinement l’impact de la détérioration écologique, il sera trop tard. Sans apprécier pleinement et diffuser l’ampleur des problèmes et l’énormité des solutions requises, la société ne parviendra pas à atteindre des objectifs de durabilité, même modestes, et une catastrophe suivra sûrement », conclut le professeur Blumstein.

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 1000 premiers !

Code : 0pub20

Les experts affirment que leur article de perspective, qui cite plus de 150 études, cherche à décrire clairement et sans ambiguïté les tendances futures probables du déclin de la biodiversité, de l’extinction massive, des perturbations climatiques, de la toxification planétaire, tous liés à la consommation humaine et à la croissance démographique pour démontrer la quasi-certitude que ces problèmes s’aggraveront au cours des prochaines décennies, avec des impacts négatifs pour les siècles à venir. Il explique également l’impact de l’impuissance politique et l’inefficacité des actions actuelles et prévues pour faire face à l’ampleur inquiétante de l’érosion environnementale.

Vidéo des chercheurs expliquant l’urgence de la situation :