Comme souvent, Elon Musk ne se montre pas avare de grandes déclarations sur Twitter. Il vient en effet d’affirmer que d’ici moins de 5 ans, l’implant cérébral Neuralink pourrait être en mesure de traiter efficacement (ou plutôt compenser entièrement) les acouphènes. De nombreuses étapes semblent pourtant encore nécessaires afin de voir cette technologie arriver dans nos cerveaux.

« Peut-être dans moins de 5 ans, car la version actuelle des Neuralinks sont des dispositifs de lecture/écriture neuronaux semi-généralisés avec environ 1000 électrodes, et les acouphènes ont probablement besoin de moins de 1000 », peut-on lire sur le compte Twitter d’Elon Musk en réponse à des interrogations sur ce sujet.

Definitely. Might be less than 5 years away, as current version Neuralinks are semi-generalized neural read/write devices with ~1000 electrodes and tinnitus probably needs <<1000.

Future gen Neuralinks will increase electrode count by many orders of magnitude.

