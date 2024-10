Un implant rétinien a permis de restaurer partiellement la vision chez des personnes aveugles

Dans le cadre d’un essai clinique novateur, un implant rétinien a permis à des patients aveugles de recouvrer partiellement la vue, leur permettant de lire et de reconnaître des formes. Bien que leur acuité visuelle reste bien inférieure à la moyenne, les avancées réalisées sont prometteuses. « Pour la première fois, il a été possible de restaurer une vision fonctionnelle dans une rétine altérée par la dégénérescence maculaire liée à l’âge », a déclaré le coordinateur scientifique de l’étude.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) affecte la macula, une région de la rétine essentielle à la vision centrale, et se manifeste sous deux formes : humide ou sèche. L’atrophie géographique (AG) constitue une manifestation de la DMLA sèche, caractérisée par une dégradation progressive des cellules photoréceptrices, entraînant une perte de la vision centrale. Cette affection est relativement courante, touchant environ 8 millions de personnes dans le monde, avec plus de 160 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année aux États-Unis. Ces chiffres soulignent l’urgence de poursuivre la recherche et le développement de traitements dans ce domaine.

Il y a quelques années, l’entreprise française Pixium Vision a mis au point un implant oculaire nommé Prima, conçu pour remplacer les fonctions des photorécepteurs endommagés chez les patients atteints d’AG. Plus récemment, une jeune start-up, Science Corporation, a acquis les droits de propriété intellectuelle de ce produit en vue de sa commercialisation. Un essai clinique a été mené pour évaluer la sécurité et l’efficacité de l’implant avant sa mise sur le marché. Les résultats préliminaires sont encourageants, révélant une amélioration de l’acuité visuelle chez la majorité des participants.

Expérience sur des patients aveugles

Le dispositif Prima, une puce de 2 millimètres comportant 378 pixels, est inséré chirurgicalement sous la rétine. Il fonctionne en tandem avec des lunettes équipées d’une caméra, qui capture les images visées par l’utilisateur. Ces images sont ensuite converties en faisceaux infrarouges, lesquels stimulent la puce. Les pixels agissent comme de minuscules plaques photovoltaïques, générant des impulsions électriques en réponse, qui sont transmises directement au cerveau pour recréer une expérience visuelle approchant la vision naturelle. L’implant permet aux utilisateurs de percevoir des formes et des motifs principalement en teintes jaunâtres.

Pour évaluer l’efficacité de Prima, 38 patients âgés de 60 ans ou plus ont participé à l’essai. Les chercheurs ont utilisé un tableau d’acuité visuelle standard pour l’évaluation. Au début de l’étude, l’acuité moyenne était de 20/450, indiquant qu’un patient devait se tenir à 20 pieds (6,1 mètres) pour reconnaître une lettre qu’une personne avec une vision normale aurait vue à 450 pieds. Aux États-Unis, une acuité de 20/200 est considérée comme une cécité au niveau légal.

Une amélioration significative de la vision

Plusieurs mois après l’implantation de Prima, la majorité des participants a constaté une nette amélioration de leur vision. L’acuité visuelle moyenne est passée à 20/160. En moyenne, les patients ont réussi à lire 23 lettres de plus sur le tableau d’acuité visuelle par rapport au début de l’étude. Cependant, les résultats individuels varient considérablement : certains participants ont atteint une acuité de 20/63, tandis que d’autres n’ont observé que peu ou pas d’amélioration. De plus, le dispositif est doté d’une fonction de zoom qui permet d’agrandir les lettres et les formes, contribuant ainsi à améliorer les performances.

Science Corporation exprime son enthousiasme face à ces résultats. « À ma connaissance, c’est la première fois que la restauration de la capacité à lire couramment est démontrée de manière définitive chez des patients aveugles », a déclaré Max Hodak, PDG.

Dans la vidéo suivante, l’un des patients lit un extrait de texte :