La situation est alarmante. Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’Australie est “en feu”. En effet, des incendies sans précédent ont ravagé environ 2.7 millions d’hectares dans les États de l’Est, soit près de trois fois plus que ce qui a été détruit lors des incendies en Amazonie cette année. Et malheureusement, le danger de ces incendies ne s’arrête pas au feu.

Mardi, des nuages de fumée géants, produits par les feux de brousse, ont fait exploser le niveau de pollution de l’air à Sydney, qui se situe à présent à plus de 12 fois en dessous du seuil de dangerosité pour l’Homme.

« À Sydney, nous avons connu des épisodes de très mauvaise qualité de l’air par le passé, et celui dont je suis le plus conscient est l’épisode de la tempête de poussière de 2009, où nous avions des niveaux de pollution extrêmement élevés », a déclaré Richard Broome, directeur de la santé environnementale de la NSW. « Mais cette période enfumée que nous vivons depuis un mois environ, est absolument sans précédent. Ces conditions représentent clairement un risque pour la santé des habitants », a-t-il ajouté.

Selon l’AQI (Air Quality Index), soit l’Index de Qualité de l’Air, qui mesure les niveaux de pollution dans l’air, des valeurs allant de 100 à 149 sont considérées comme mauvaises, des mesures allant de 150 à 199 sont considérées comme très mauvaises, tandis que des valeurs supérieures à 200 sont considérées comme dangereuses pour la santé.

Coughing in bed; choke on the smoky air. A Manly ferry emerges from the gloom. And a man wears a gas mask on the ferry. And this is a horrible new normal. #sydneysmoke pic.twitter.com/V9qSKjPVUZ

— ANDREW THOMAS (@andthomsydney) December 9, 2019