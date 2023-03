L’IA conversationnelle « Bard » de Google est maintenant accessible au public

Ce n’était qu’une question de temps : Bard, l’intelligence artificielle conversationnelle développée par Google, est désormais accessible au public, de façon limitée. L’entreprise compte continuer à affiner son programme grâce aux nouvelles données que générera l’utilisation de Bard par le grand public.

Le déploiement des intelligences artificielles s’est accéléré ces derniers mois. Le 30 novembre 2022, OpenAI a rendu accessible au public son IA conversationnelle « ChatGPT ». Depuis, elle ne cesse de faire les gros titres des journaux, qui suivent attentivement ses progrès et ses déboires. Seulement quatre mois plus tard, Google présentait sa propre IA conversationnelle : Bard, un concurrent direct de ChatGPT. Ce mardi 21 mars 2023, l’entreprise a officiellement donné au public l’accès à Bard.

L’accès est pour le moment limité, mais il n’est pas très compliqué d’y accéder. Pour tester cette IA, il suffit de s’inscrire sur une liste d’attente : du moins, si l’on réside aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La diffusion de Bard est pour le moment réservée à ces pays.

We're expanding access to Bard in US + UK with more countries ahead, it's an early experiment that lets you collaborate with generative AI. Hope Bard sparks more creativity and curiosity, and will get better with feedback. Sign up: https://t.co/C1ibWrqTDr https://t.co/N8Dzx1m0fc

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 21, 2023