L’intelligence et la gentillesse : les traits les plus recherchés lors du choix d’un partenaire, selon une étude

Nombre d’entre nous tendent à croire qu’aujourd’hui, les qualités superficielles priment dans de nombreux domaines, notamment sur le plan sentimental. Et le fait qu’une personne à la recherche d’un partenaire porte davantage son attention sur le statut socio-économique et/ou sur l’aspect physique est une idée largement répandue. Pourtant, une étude approfondie menée au Brésil réfute cette hypothèse. En effet, elle suggère que l’intelligence et la gentillesse sont les traits privilégiés lors du choix d’un partenaire.

L’apparence physique est-elle toujours primordiale dans le cadre des rencontres amoureuses ? C’est une question qui a intrigué des chercheurs brésiliens et qui les a poussés à étudier de plus près ce qu’une personne recherche réellement chez son partenaire romantique. Joao Francisco Goes Braga Takayanagi, de l’Institut de psychologie de l’Université de Sao Paulo et ses collègues ont réalisé cette étude dans le but de mettre en évidence les nuances subtiles que l’orientation sexuelle et le genre apportent à la dynamique du choix du partenaire. Les résultats ont été publiés dans la revue Archives of Sexual Behaviour.

« Les préférences des partenaires constituent un différentiel important dans la formation des relations et la capacité d’évolution. Elles varient en fonction de facteurs individuels, écologiques et sociaux », a fait remarquer l’auteur principal de l’étude, Takayanagi, à Psypost.

« Choisir un partenaire romantique est un processus très ordinaire, mais aussi extrêmement intrigant », a-t-il ajouté. Avec son équipe, il souligne que même si des recherches antérieures ont déjà analysé de près les traits comme la gentillesse, la santé, l’attraction physique, l’intelligence et le statut social dans le choix d’un partenaire, les variations selon les cultures ont été mises de côté. Pourtant, ces préférences peuvent bel et bien changer et dépendre des origines de chaque individu ainsi que de leur orientation sexuelle.

« Nous pouvons savoir immédiatement que nous sommes attirés par quelqu’un, mais nous ne savons peut-être pas exactement pourquoi nous sommes attirés par ce dernier, ni même si cette attirance est une preuve qu’il nous conviendra. Je suis fasciné par la science des relations, car elle nous aide à comprendre quelque chose qui est universel, mais aussi assez mystérieux et important pour nous tous », déclare Takayanagi.

Afin de mesurer l’universalité des résultats des recherches réalisées antérieurement, Takayanagi et ses collègues ont recruté 778 individus brésiliens âgés de 18 à 64 ans de tout genre. Pour parvenir à une analyse plus approfondie, ils ont veillé à faire appel à des participants ayant des orientations sexuelles différentes (hommes et femmes hétérosexuels, bisexuels et homosexuels).

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont mis au point une tâche de « conception de partenaire budgétisée et créative », dans laquelle les participants ont été amenés à construire leur partenaire idéal. Chaque individu s’est vu, par la suite, attribuer des budgets bas, moyen et élevé. Ainsi, tous les participants avaient un nombre limité de points à répartir entre les cinq traits de personnalité prédéterminés : intelligence, gentillesse, attrait physique, santé et statut socio-économique. Cette méthode imposant une gestion d’un budget limité a forcé les participants à faire des choix suivant leurs priorités de sélection.

L’intelligence et la gentillesse avant tout ?

Les résultats obtenus ont été révélateurs, selon Takayanagi et ses collègues. Selon eux, ils montrent de façon claire que l’intelligence et la gentillesse sont les critères les plus importants et les plus recherchés par les participants, indépendamment de leur sexe et de leur orientation sexuelle.

Cet attrait universel souligne un intérêt particulier pour la chaleur émotionnelle et les capacités cognitives. Cette étude a également mis en évidence le fait que les hommes hétérosexuels semblent accorder plus d’importance à l’attrait physique. En revanche, les hommes homosexuels ont montré plus d’intérêt pour le statut socio-économique.

« Le statut social semble être particulièrement important pour l’attrait des hommes, puisque les femmes hétérosexuelles et les hommes homosexuels valorisent davantage ce trait par rapport aux autres groupes. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez attirer davantage de partenaires potentiels, travailler sur votre cerveau et votre personnalité semble être la meilleure chose à faire », conclut Takayanagi.

Source : Archives of Sexual Behaviour