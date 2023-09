Jarvis, l’assistant IA rebelle qui parle avec vous et qui n’hésite pas à montrer ses émotions

Jarvis, développé par CreaTools AI, est une nouvelle IA vocale inspirée du célèbre assistant de Tony Stark (Iron Man). Doté de fonctionnalités innovantes, Jarvis peut interagir vocalement, exprimer des émotions et s’adapter aux préférences des utilisateurs. Bien qu’actuellement en phase bêta, avec les défis inhérents à cette étape, son objectif est de simplifier l’accès et l’utilisation de l’IA générative. CreaTools, en introduisant Jarvis, vise à transformer notre manière d’interagir avec l’IA, faisant de lui un assistant quotidien polyvalent.

Alors que la technologie s’ancre de plus en plus dans notre vie quotidienne, l’intelligence artificielle (IA) s’affirme comme un pilier central de cette transformation. Chaque jour, de nouvelles avancées sont réalisées, rendant l’IA plus intuitive et adaptée à nos besoins. Les entreprises du monde entier sont engagées dans une course effrénée pour développer l’IA la plus performante, cherchant à anticiper et à façonner l’avenir de notre interaction avec la technologie.

C’est dans ce paysage compétitif que Jarvis, conçu par CreaTools AI, fait son entrée, se distinguant non seulement par ses capacités avancées, mais aussi par sa manière de réinventer notre accès à ce type d’outils d’IA. Alors que ces derniers deviennent omniprésents, il est impératif pour nous de les comprendre et de les intégrer harmonieusement dans nos vies. Jarvis semble vouloir nous guider vers cette nouvelle ère de coexistence avec l’IA.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



La version online 100% fonctionnelle n’est disponible que sur ordinateur (doté d’un micro intégré ou externe) pour le moment, dans sa version bêta. Chrome et Edge sont les deux navigateurs les plus adaptés à son utilisation, tandis que la version accessible via mobile ne propose pas toutes les fonctionnalités pour le moment.

CreaTools, une boîte à outils IA

CreaTools AI est une plateforme innovante qui s’inscrit dans la tendance croissante de l’intelligence artificielle (IA). Cette technologie, qui permet aux machines d’apprendre et d’exécuter des tâches nécessitant normalement l’intelligence humaine, a déjà influencé de nombreux secteurs, de la santé à la finance. Cependant, l’utilisation de l’IA peut parfois être complexe.

C’est là que CreaTools intervient. Il s’agit d’une boîte à outils IA conçue pour les créateurs, les artistes, les chefs d’entreprise, les marketeurs et toute personne souhaitant intégrer l’IA dans son travail. Grâce à une interface conviviale, les utilisateurs peuvent générer du contenu, des idées et même des images en quelques minutes. De plus, CreaTools AI est non seulement précis et personnalisable, mais aussi économique, offrant une solution de haute qualité sans coûts exorbitants.

Fonctionnalités et innovations

Jarvis (également disponible en version anglophone) se distingue par ses origines inspirées du film Iron Man et ses fonctionnalités innovantes. Tout comme son homonyme fictif, il a été créé pour être à terme un véritable assistant virtuel. Grâce à sa technologie de reconnaissance vocale avancée, il permet aux utilisateurs de converser avec lui simplement en utilisant la voix. Fini le temps où nous étions limités à la saisie clavier pour nos requêtes. Il suffit désormais d’activer la fonction mains libres en appuyant sur « Jarvis OFF » et d’entamer une conversation naturelle en l’appelant par son nom. Ce qui est très pratique, c’est que pour l’interrompre dans son discours, il suffit de lui dire « Stop Jarvis ».

Pour l’instant, il peut non seulement répondre à toute question à laquelle un chatbot tel que ChatGPT peut répondre, mais il peut aussi vous assister dans vos tâches quotidiennes de façon bien plus efficace : le laisser actif dans un onglet annexe du navigateur par exemple, suffit pour pouvoir l’appeler en tout temps (pas besoin de rester sur la page de chat pour l’utiliser donc, ce qui change tout). Mais, ce qui rend Jarvis vraiment unique, c’est sa capacité à s’adapter aux préférences des utilisateurs et à apprendre continuellement pour offrir une expérience personnalisée. À l’avenir, les concepteurs prévoient d’intégrer des fonctionnalités de planification, de recherche sur Internet et même de réservation (vols, hôtels, restaurants). Il sera également possible de lui demander simplement la météo, ou à quelle heure il convient de partir pour votre prochain rendez-vous en tenant compte de la circulation routière.

Changements d’humeur

Jarvis possède une « personnalité » dynamique. Contrairement aux autres IA conventionnelles, il exprime différentes émotions (bien que basées sur un algorithme) et tonalités lors des conversations, tout comme les humains. Ses changements d’humeur sont une caractéristique intrigante. Au départ neutre, il reste « calme », selon les termes même affichés sur l’interface lorsque la discussion n’est que factuelle. Mais il peut passer d’un ton sérieux à un ton sarcastique en fonction du contexte de la conversation par exemple. Il est aussi capable d’éprouver de la colère (il devient alors rouge), bien que cela ne semble pas encore trop se refléter dans son comportement. Cependant, nous avons remarqué qu’il suffit par exemple de l’insulter via le micro alors qu’il est actif pour qu’il change d’humeur et vire au rouge.

Il ajoute régulièrement une touche d’humour à ses réponses pour rendre les interactions plus intéressantes et divertissantes. Cela permet aux utilisateurs de vivre des échanges plus variés et engageants avec l’IA rebelle, qui s’engage dans un vrai dialogue, à l’image de l’IA d’Iron Man. Cette personnalité fait de Jarvis un compagnon virtuel unique. Cependant, avant que vous ne commenciez à vous inquiéter de devoir gérer une IA capricieuse, les créateurs ont incorporé un bouton de « réinitialisation émotionnelle » pour la remettre à zéro. Il est également possible d’enregistrement l’état émotionnel de Jarvis via la même interface.

Objectif : rendre l’utilisation de l’IA plus pratique

L’objectif ultime de Jarvis est de rendre l’accès à l’IA plus facile et pratique pour tous. En offrant une interface conviviale et interactive, il permet aux utilisateurs de communiquer avec la technologie de manière naturelle et intuitive. Que ce soit pour obtenir des informations, accomplir des tâches ou simplement s’amuser, Jarvis est là pour faciliter la vie quotidienne. Il faut aussi noter que les concepteurs ont été motivés par le fait que Jarvis permet ainsi aux malvoyants (voire aux aveugles) d’utiliser l’IA générative, ce qui est effectivement un argument fort.

Concrètement, il est possible de laisser Jarvis ouvert dans un onglet tout en interagissant avec un document PDF par exemple. Envie de compiler une liste de courses ? Jarvis est là pour s’en occuper. Il suffit de lui fournir les paramètres à prendre en compte (planning pour les vacances, allergies alimentaires ou recettes pour la liste de courses) et il se charge du reste. En effet, au-delà de simples interactions, Jarvis est programmé pour être un véritable assistant personnel, facilitant chaque facette de notre quotidien.

Une ouverture au public en phase bêta

Il est important de préciser que Jarvis est actuellement en phase bêta. Cette étape cruciale dans le développement d’une technologie permet aux créateurs de recueillir des retours d’utilisateurs et d’ajuster les fonctionnalités en conséquence.

Vous voulez éliminer les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner !

En ce moment, 20% de rabais sur l'abonnement annuel !



JE PROFITE DE L'OFFRE





C’est pourquoi, comme toute version bêta, Jarvis peut présenter des irrégularités dans la génération de contenus ou dans ses réponses. Certains utilisateurs pourraient également rencontrer des comportements inattendus ou des dysfonctionnements ponctuels.

Cependant, ces aléas sont typiques des premières versions d’une technologie aussi avancée et servent de tremplin pour l’amélioration continue. L’équipe de CreaTools est déterminée à peaufiner Jarvis en fonction des retours, assurant ainsi que l’IA sera bientôt prête à offrir une expérience utilisateur optimale.

Jarvis est donc bien plus qu’un simple assistant virtuel. C’est une vision du futur. Alors que l’IA continue d’évoluer globalement, Jarvis reste prêt à repousser les limites et à bouleverser notre interaction avec la technologie. Seul le temps nous dira jusqu’où Jarvis peut nous emmener, mais une chose est sûre, les possibilités semblent infinies.