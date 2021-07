Jeff Bezos l’a fait, il s’est rendu dans l’espace avec son équipage à bord de sa fusée New Shepard

Le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, vient de se rendre dans l’espace en toute sécurité à bord de l’un de ses vaisseaux New Shepard, accompagné de trois autres membres d’équipage. Ils ont pu profiter de la vue et de l’impensanteur durant quelques minutes avant d’entamer leur descente. « C’est le plus beau jour de ma vie ! », déclarait Jeff Bezos alors qu’il était encore à bord de la capsule, durant son retour sur Terre.

Nous le rappelons, l’objectif de cette mission de démonstration était de dépasser les 100 km d’altitude afin d’officiellement évoluer dans l’espace. Et ils l’ont fait ! L’équipe est arrivée saine et sauve sur Terre il y a quelques minutes à peine au sein de sa capsule, ralentie par des parachutes, dans un désert de l’ouest du Texas.

En plus de rattraper Elon Musk et Richard Branson dans la course à l’espace, cette mission vient de démontrer la fiabilité des systèmes de vol de Blue Origin pour le tourisme et l’exploration spatiale.

L’équipe a décollé depuis le Launch Site One à Corn Ranch, dans le Texas, avant d’entamer une montée à des vitesses supérieures à Mach 3, dans le but de dépasser la ligne de Karman — la frontière internationalement reconnue entre l’atmosphère terrestre et l’espace (à 100 kilomètres d’altitude). New Shepard, la fusée de Blue Origin qui vient de permettre cet accomplissement, possède un moteur à hydrogène liquide/oxygène liquide sans émission de carbone.

Un membre d’équipage exceptionnel : l’aviatrice Wally Funk était sans nul doute l’invitée d’exception pour ce vol. À 82 ans, Wally Funk est devenue la plus vieille astronaute de tous les temps, réalisant un rêve de toute une vie, qui a été contrecarré par le sexisme des débuts de l’ère spatiale. L’adolescent néerlandais Oliver Daemen quant à lui, vient de devenir le plus jeune astronaute. L’équipage de quatre membres était complété par le frère de Jeff Bezos, Mark Bezos, qui a voulu le suivre durant cette aventure.

Vidéo récapitulant les préparatifs et le vol :