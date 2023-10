Un jeune de 14 ans conçoit un savon destiné à traiter le cancer de la peau et reçoit le prix du « Jeune scientifique de l’année » aux États-Unis

Face à la montée des cas de mélanome aux États-Unis, Heman Bekele, un adolescent de 14 ans, a développé un savon spécialement conçu pour traiter cette forme de cancer de la peau. Inspiré par les travailleurs éthiopiens exposés au soleil, il a fusionné des composants médicinaux pour réactiver les cellules dendritiques de la peau. Cette invention, une alternative accessible et abordable, lui a valu le prix du « Jeune scientifique de l’année » aux États-Unis et pourrait réellement aider à la prévention et au traitement du mélanome.

Le mélanome est une forme agressive de cancer de la peau. Il ne représente qu’entre 2 et 3% de l’ensemble des cancers en France, soit 15 personnes sur 100 000 par an, mais sa progression rapide et sa capacité à métastaser en font l’un des cancers cutanés les plus redoutés. Les statistiques montrent une augmentation alarmante des cas, surtout chez les femmes âgées de plus de 50 ans. Cette tendance met en lumière l’importance cruciale de trouver des solutions efficaces.

Heman Bekele, un jeune étudiant de 14 ans originaire d’Annandale en Virginie, s’est distingué en proposant une approche inédite : un savon conçu pour traiter le mélanome. Il réactive les cellules dendritiques protégeant la peau, afin qu’elles combattent les cellules cancéreuses.

Cette invention, fruit d’une combinaison entre biologie et technologie, a le potentiel d’aider à la prévention et au traitement de cette affection cutanée. Bekele a présenté son travail en vidéo lors du 3M Young Scientist Challenge aux États-Unis. Il a alors été couronné « Jeune scientifique de l’année », face à neuf autres finalistes.

Inspiré par ses racines éthiopiennes

Originaire d’Éthiopie, Bekele a passé les 4 premières années de sa vie dans ce pays d’Afrique de l’Est. Durant cette période, il a été « témoin » des conditions de travail difficiles des Éthiopiens, souvent exposés à un soleil brûlant. C’est, selon lui, ce qui l’a incité à réfléchir à des solutions pour aider ces travailleurs.

Dans une interview accordée au Washington Post, Bekele a exprimé sa volonté de combiner rigueur scientifique et impact social. Pour lui, il ne s’agissait pas seulement de proposer une solution innovante, mais aussi de s’assurer qu’elle soit abordable et bénéfique pour le plus grand nombre, en particulier pour ceux qui, comme les travailleurs qu’il a observés enfant, sont les plus exposés aux dangers du soleil.

Son mentor chez 3M, Deborah Isabelle, a décrit l’adolescent au média comme « déterminé à rendre le monde meilleur pour les gens qu’il n’a pas encore nécessairement rencontrés ».

La science derrière le savon

Plutôt que de se limiter aux traitements traditionnels, Bekele a décidé d’explorer le potentiel des savons médicinaux. En intégrant à un savon classique trois composants actifs (avec un rapport 50/30/20) — l’acide salicylique, l’acide glycolique et la trétinoïne —, il a créé un produit capable d’agir directement sur les cellules de la peau. Ces composants, connus pour leurs propriétés kératolytiques (agents provoquant l’exfoliation de la peau), ont la capacité de stimuler et de réactiver les cellules dendritiques, essentielles pour la défense de la peau.

Lorsque le savon est utilisé, il libère dans la peau des récepteurs spécifiques appelés récepteurs de type Toll. Ces récepteurs ont la particularité de se lier aux cellules dendritiques, les revitalisant. Une fois ces cellules stimulées, elles peuvent s’associer à d’autres types de cellules pour cibler et neutraliser les cellules infectées par le virus du papillome humain (HPV), souvent associées à diverses affections cutanées, dont certains cancers. En effet, les cellules dendritiques sont des cellules immunitaires qui détectent et présentent les antigènes aux lymphocytes T.

Un avenir prometteur, vers une distribution à grande échelle

L’ambition de Bekele se situe sur le long terme : il envisage de perfectionner davantage son savon au cours des prochaines années, notamment en optimisant sa formulation et en élargissant son champ d’action. Mais sa vision ne s’arrête pas à la recherche.

Bekele aspire à mettre en place une structure dédiée, une organisation à but non lucratif, qui se consacrera à la distribution de ce savon. L’objectif est clair : rendre ce traitement accessible à tous, en particulier dans les régions où le mélanome est prévalent et où les ressources médicales sont limitées. La récompense de 25 000 dollars qu’il recevra en reconnaissance de son travail sera sans aucun doute un tremplin pour concrétiser ce projet.

VIDÉO : Présentation du projet d’Heman Bekele. © 3M