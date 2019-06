224 Partages











L’exploration et la conquête spatiales sont désormais des sujets qui reviennent sur le devant de la scène, la course à l’espace semble être bien relancée, avec les différentes entreprises privées et gouvernements s’investissant et entamant des projets ambitieux (retour sur la Lune, conquête de Mars, etc.). De ce fait, certains gouvernements semblent judicieux de développer des systèmes de défense et d’armement, dans le but de pouvoir étendre leur puissance de feu à l’espace. Aujourd’hui, c’est au tour de l’Inde de faire son annonce.

Dans le but de renforcer les capacités des forces armées à mener des guerres dans l’espace, le gouvernement indien a approuvé la création d’une nouvelle agence qui développera à cette fin des systèmes et des technologies d’armes sophistiqués.

Le gouvernement a approuvé le projet de création d’une véritable agence de recherche sur la défense spatiale, la Defence Space Research Agency (DSRO), selon Business Standard, établissant plus avant les intérêts militarisés de l’Inde dans l’espace.

Les scientifiques et les ingénieurs travaillant sur le développement des armes spatiales pour le gouvernement indien, seraient officiellement rattachés à la Defence Space Agency (DSA), une agence militaire distincte créée pour lutter contre les futures menaces et guerres spatiales.

Sur le même sujet : Voici de superbes images des 60 premières années d’exploration spatiale de la NASA !

Cette nouvelle annonce arrive seulement trois mois après que leur gouvernement ait utilisé un missile pour détruire un satellite en orbite autour de la Terre. Cette démonstration de force avait été critiquée pour avoir introduit des débris spatiaux potentiellement dangereux, pouvant entrer en collision avec d’autres satellites ou engins spatiaux en orbite.

Certains spéculent que le test de missile a servi en partie de dissuasion contre les pays hostiles qui pourraient envisager de cibler les satellites indiens. Mais avec l’annonce récente de la nouvelle division de recherche sur les armes spatiales, on ne sait toujours pas à quel point le programme de défense spatiale du pays pourrait s’étendre à l’avenir.

La DSA a été mise en place à Bengaluru, sous la direction d’un officier qui prendra progressivement en charge la totalité des forces armées spatiales indiennes.