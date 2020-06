127 Partages











Un lac de cratère situé dans l’État occidental du Maharashtra, en Inde, est devenu rose du jour au lendemain, ravissant les amateurs du monde entier et intriguant les spécialistes qui ont attribué ce changement à l’évolution des niveaux de salinité et à la présence d’algues dans l’eau.

Le lac du cratère de Lonar s’est formé quelque 50’000 ans après qu’une météorite se soit écrasée sur Terre. Il se situe à 500 kilomètres de Mumbai, et à environ 100 kilomètres des célèbres cavernes d’Ajantâ. Ce cratère est le plus grand cratère creusé dans des roches de basalte. Partiellement rempli par un lac d’eau salée, il s’agit d’un site connu des touristes et des écologistes. De forme presque circulaire, le cratère possède un diamètre de 1,83 kilomètre et fais 170 mètres de profondeur.

Il est intéressant de noter que les toutes premières recherches s’orientaient vers une origine volcanique du cratère. Cependant, il a maintenant été identifié comme un cratère d’impact : cette origine d’impact est clairement démontrée par la présence de plagioclase qui a été converti en maskelynite, transformation qui n’a pu se faire que par le choc d’un impact météoritique.

À présent, tandis que des photos montrant les nouvelles couleurs des eaux du lac commencent à circuler sur les réseaux sociaux, les experts ont déclaré que, bien que le lac Lonar ait déjà changé de couleur par le passé, la transformation n’avait certes jamais été aussi flagrante.

Since the past four days or so, #Maharashtra's world-famous #LonarLake – the world's third biggest formed by a meteorite hit – has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade. (IANS) pic.twitter.com/kzGnpccnYf — The Weather Channel India (@weatherindia) June 11, 2020

« La salinité dans le lac a augmenté à mesure que le niveau de l’eau a baissé de façon spectaculaire cette année et il s’est également réchauffé, entraînant une prolifération d’algues », a déclaré le géologue Gajanan Kharat dans une vidéo publiée par la société d’État Maharashtra Tourism Development Corporation, sur Twitter. « Cette algue devient rougeâtre à des températures plus chaudes et le lac est donc devenu rose pendant la nuit », a expliqué Kharat.

Les responsables du département forestier ont collecté des échantillons d’eau pour déterminer la cause exacte du changement.

Comme les entreprises, usines et bureaux sont fermés depuis des mois, en raison du confinement qui n’a commencé à s’atténuer que cette semaine, le ciel bleu est revenir dans de nombreuses villes extrêmement polluées de l’Inde, suscitant également des spéculations, selon lesquelles les restrictions auraient également pu voir un impact sur le lac.

Lonar Lake, the lake inside the Lonar Impact Crater in India, has recently turned red due to a micro-organism bloom:https://t.co/4dzCOkgRKS

Here are two @CopernicusEU #Sentinel images, one from this morning (r) and one from a year ago (l), showing the dramatic colour change: pic.twitter.com/xqY55kZpL6 — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) June 11, 2020

« Il n’y a pas eu beaucoup d’activité humaine en raison du confinement, qui aurait également pu accélérer le changement », a déclaré Madan Suryavashi, chef du département de géographie de l’Université Babasaheb Ambedkar du Maharashtra. « Mais nous ne connaîtrons les causes exactes qu’une fois notre analyse scientifique terminée dans quelques jours », a-t-il déclaré.

Source : Maharashtra Tourism