Contrairement aux idées reçues, les champignons ayant des effets n’ont pas que des effets psychotropes. Il existe divers champignons aux propriétés thérapeutiques notamment un, le Reishi aux nombreuses vertus sur le bien-être physique et mental. Zoom sur ce don de la nature !

Le Reishi, ou Ganoderma lucidum, a été surnommé “champignon de l’immortalité”. En chinois, on l’appelle Ling Zhi. Originaire d’Asie et d’Amérique du Nord, le reishi est vénéré en Chine depuis des milliers d’années. Il est représenté dans de nombreuses œuvres d’art chinois et est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise.

Le reishi peut être trouvé dans divers climats du monde, préférant les climats tropicaux, subtropicaux et tempérés où les arbres feuillus à feuilles caduques sont abondants.

Malgré son adaptabilité aux différents climats et topographies, le reishi reste difficile à trouver dans la nature. Les reishi poussent par deux ou trois seulement sur des arbres feuillus matures, les chênes et les érables étant les plus répandus.

Précisions sur les champignons

Un champignon traverse de nombreuses étapes au cours de son cycle de vie, tout comme n’importe quelle plante ou animal. Chaque partie d’un champignon a des attributs uniques qui favorisent le bien-être et servent un objectif différent pour l’organisme, mais ce sont les organes de fructification (la partie visible : pied et chapeau) qui sont les plus familiers.

Les fructifications naissent du substrat sur lequel elles poussent – comme des arbres ou des billots tombés – pour devenir la partie du champignon que nous connaissons tous. C’est la partie aérienne que nous pouvons voir lorsque nous marchons dans les bois, et c’est aussi celle qui a été traditionnellement consommée, dans les aliments ou les suppléments.

Bienfaits traditionnels et contemporains du reishi pour la santé

Les fructifications de ce champignon contiennent des polysaccharides dont un type en particulier appelé bêta-glucanes. Les différents polysaccharides ont été étudiés pour améliorer la santé immunitaire et le bien-être en général, ainsi que pour la croissance et le renouvellement normaux et sains des cellules.

Les utilisations modernes du reishi comprennent l’aide au bon fonctionnement du système cardiovasculaire, une réponse adaptée et saine au stress, une énergie retrouvée, et un effet positif sur le bien-être général et la performance immunitaire.

Des études ont démontré que le reishi soutient la fonction immunitaire. Celle de 2014 des auteurs Avtonomova AV et Krasnopolskaya LM synthétise les données de l’action antivirale du Ganoderma lucidum. Les métabolites de ces espèces de basidiomycètes manifestent un effet antiviral direct sur les virus de l’herpès simplex de types I et II, le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite B, le virus de la grippe, le virus d’Epstein-Barr et autres. Ces métabolites augmentent l’immunité antivirale.

Pour en savoir plus ?

Divers articles sur internet présentent le Reishi et ses bienfaits, un blog spécialisé sur les champignons médicinaux est une bonne référence : https://champignon-sante.fr/reishi-ganoderma/

Chaque allégation est appuyée par les sources scientifiques en bas d’article, les rapports publiés, le nom des chercheurs, les méthodes de recherche, les sujets étudiés, l’expérience menée. L’idée est de garantir une documentation scientifique détaillée, offrant la possibilité d’en connaître davantage sur ce champignon méconnu, et pourtant si utile.

Précautions importantes

Comme souvent avec les compléments alimentaires il faut éviter de prendre le Reishi pendant la grossesse ou l’allaitement. Si vous avez un problème de santé ou si vous prenez des médicaments, veuillez consulter votre médecin avant de l’utiliser.

Ces informations sont uniquement destinées à servir de référence générale pour une exploration plus approfondie du Reishi et ne sauraient remplacer les conseils d’un professionnel de santé. Ce contenu ne fournit pas d’informations sur la posologie, les recommandations de format, les niveaux de toxicité et les interactions possibles avec les médicaments sur ordonnance. En conséquence, ces informations ne doivent être utilisées que sous la supervision directe d’un praticien de la santé qualifié tel qu’un naturopathe.