LinkedIn intègre une nouvelle IA pour vous aider à trouver un emploi qui vous correspond

Bientôt, les membres Premium de LinkedIn pourront profiter d’un nouvel assistant IA basé sur la technologie GPT-4 d’OpenAI. Cet outil devrait être une aubaine pour les chercheurs d’emploi, puisqu’il a été conçu pour optimiser les chances de trouver un poste qui correspond aux compétences et aspirations professionnelles.

LinkedIn, le réseau social professionnel détenu par Microsoft, est rapidement devenu un outil essentiel pour les employés et les employeurs, et surtout pour les personnes à la recherche d’un emploi. Actuellement, la plateforme compterait plus de 140 candidatures soumises chaque seconde. Le 1er novembre, Tomer Cohen, directeur des produits chez LinkedIn, a annoncé dans un communiqué de presse que le site avait franchi le cap du milliard d’utilisateurs.

À cette occasion, il a également présenté une nouvelle fonctionnalité de LinkedIn : un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle, plus précisément par GPT-4 d’OpenAI. Microsoft aurait investi plusieurs milliards de dollars dans ce système, qui a été conçu pour aider les utilisateurs à trouver un emploi en adéquation avec leur profil, leurs compétences et leurs ambitions, optimisant ainsi leurs chances de réussite.

Un coach en recherche d’emploi

Considéré comme un vrai « coach en recherche d’emploi », ce nouvel outil sera d’abord disponible en version bêta (test) pour les utilisateurs bénéficiant d’un abonnement premium. Les utilisateurs premium pourront donc accéder à la fonctionnalité en lançant le chatbot et en choisissant parmi une liste de questions prédéfinies que les candidats peuvent parfois se poser. La liste contient des questions telles que « suis-je un bon candidat pour ce poste ? », ou encore « comment puis-je me positionner au mieux pour ce poste ? ».

Ensuite, l’IA analyse en détail le profil de l’utilisateur pour lui fournir une réponse personnalisée. Celle-ci peut inclure des conseils pratiques pour améliorer les chances d’être retenu pour un poste spécifique, ou spécifier des points à améliorer dans le CV du candidat. En outre, l’assistant IA est capable de prodiguer des recommandations sur la manière de formuler des messages pour entrer en contact avec des employeurs potentiels. De plus, l’IA se chargera également d’analyser les contenus sur le flux de l’utilisateur et proposera des idées utiles. L’objectif ultime est d’optimiser les chances de l’utilisateur de sortir du lot et de décrocher l’emploi de ses rêves.

Une IA responsable ?

Il est important de noter que les systèmes de recrutement basés sur l’IA ont parfois été critiqués pour leur discrimination envers certains groupes de personnes. Cela a par exemple été le cas d’Amazon qui, en 2018, a été contraint d’abandonner son moteur de recrutement basé sur l’IA. Le logiciel en question avait appris à favoriser les candidats masculins au détriment des candidates, en analysant les CV soumis. En 2019, une étude avait également révélé que certains outils de recrutement recommandaient moins fréquemment les candidats noirs, par rapport aux candidats blancs.

Quant au nouvel outil de LinkedIn, il reste à voir comment il se comportera sur ce plan. Dans tous les cas, Erran Berger, vice-président de l’ingénierie produit chez LinkedIn, a assuré que l’équipe avait mené les efforts nécessaires pour garantir que le système respecte les normes. « Nous avons beaucoup investi pour nous assurer que cela reste dans les limites de nos normes en matière d’IA responsable », a-t-il confié à CNBC.