Un loup momifié de 44 000 ans incroyablement bien conservé abrite encore les restes de son dernier repas

Les restes momifiés et incroyablement bien conservés d’un loup vieux de 44 000 ans ont été découverts dans le pergélisol du Yakoutie, dans l’est de la Russie. Les conditions de congélation ont permis de préserver la majeure partie de ses organes internes ainsi que les restes de son dernier repas. L’analyse de ces derniers pourrait fournir de précieuses informations sur les paléogénomes et les paléomicrobiotes du Pléistocène.

Découvert pour la première fois en 2021, le loup momifié se trouvait dans une épaisse couche de glace partiellement fondue, à environ 40 mètres de profondeur dans la rivière de Tirekhtyakh, dans la région d’Abyi. Après avoir examiné les restes, les chercheurs de l’Académie des sciences de la République de Sakha (ou Yakoutie) ont affirmé qu’il s’agissait de la première découverte de restes complets d’un loup adulte de la fin du Pléistocène (il y a entre 2,6 millions et 11 700 ans).

« C’est le seul loup adulte complet du Pléistocène qui ait jamais été découvert, ce qui est en soi vraiment remarquable et entièrement unique », a déclaré à Business Insider Robert Losey, anthropologue à l’Université d’Alberta.

Des autopsies ont récemment été réalisées afin d’étudier son régime alimentaire ainsi que son génome, qui pourra être comparé avec ceux d’autres loups anciens et modernes qui résidaient dans le nord-est de l’Eurasie. Les experts soupçonnent qu’il pourrait s’agir d’une espèce éteinte qui était probablement plus grande que les loups modernes.

Ce projet fait partie d’une vaste collaboration qui a débuté en 2014 et qui vise à étudier d’autres fossiles d’animaux du Pléistocène, y compris d’autres loups, des chevaux, des lièvres et des ours. L’ensemble pourrait offrir un aperçu des interactions écologiques complexes de l’époque. Cela permettrait d’améliorer notre compréhension de l’histoire évolutive du Pléistocène et de comprendre les causes de l’extinction de nombreux clades – ce qui à son tour pourrait fournir des indices sur les potentielles extinctions à venir.

Un grand mâle adulte qui chassait dans les plaines froides

Codirigée par une équipe de l’Université fédérale russe du Nord-Est (NEFU), l’autopsie a été réalisée dans des conditions stériles pour éviter toute contamination des restes momifiés. Des échantillons d’organes internes ont été prélevés afin d’étudier le régime alimentaire de l’animal, son microbiote (paléomicrobiote) ainsi que la présence éventuelle d’anciens microorganismes inconnus.

« Son estomac a été conservé sous une forme isolée. Il n’y a aucun contaminant, donc la tâche n’est pas anodine. Grâce à cette préparation, nous espérons obtenir un instantané du biote du Pléistocène ancien », explique dans un communiqué du NEFU Albert Protopopov, de l’Académie des sciences de la République de Sakha.

Le contenu de son estomac indique qu’il s’agissait d’un grand prédateur qui chassait activement. Les derniers animaux qu’il a consommés ont été retrouvés partiellement digérés. Le prédateur chassait probablement dans les plaines froides peuplées de mammouths, de rhinocéros laineux, de chevaux, de bisons et de rennes. Les tissus mous préservés permettront en outre d’extraire de l’ADN (paléogénome) pour une étude comparative avec d’autres loups et d’autres proies.

Des échantillons ont également été prélevés pour d’autres études. L’une des prémolaires a par exemple été utilisée pour déterminer l’âge du loup (44 000 ans). En outre, d’après l’usure de ses dents et le niveau de développement de sa crête sagittale (crête osseuse courant le long de la ligne médiane du sommet du crâne et servant d’ancrage pour les muscles masticatoires), les chercheurs ont déduit qu’il s’agissant d’un grand mâle adulte.

Propagation d’agents pathogènes potentiellement néfastes

Par ailleurs, les chercheurs suggèrent que les microorganismes inconnus qui pourraient être mis au jour pourraient potentiellement être utilisés pour le développement de nouveaux médicaments. Certains virus et bactéries peuvent survivre pendant des milliers d’années dans le pergélisol et être libérés et réactivés après la fonte de ce dernier.

Cependant, la découverte de ces anciennes carcasses favorisée par la fonte croissante du pergélisol n’est pas sans danger. Elles pourraient en effet libérer de nouveaux agents pathogènes potentiellement néfastes pour les humains et les animaux modernes. En 2016, la fonte des neiges dans la péninsule du Yamal (en Sibérie) a par exemple propagé d’anciennes bactéries Bacillus anthracis provenant d’une carcasse de renne congelée. Cela a provoqué une épidémie d’anthrax (ou maladie du charbon) qui a infecté 36 personnes dans la région.

« Nous espérons obtenir de bons résultats qui nous permettront d’aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qu’étaient les anciennes communautés microbiennes, quelles fonctions elles remplissaient et dans quelle mesure les bactéries pathogènes dangereuses étaient représentées dans les écosystèmes », conclut Artemy Goncharov, de l’Université médicale d’État du Nord-Ouest, en Russie.