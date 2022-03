Mark Zuckerberg annonce l’arrivée des NFT sur Instagram

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Les NFT pourraient bien débarquer prochainement sur Instagram. Au détour d’une vidéoconférence donnée pendant le festival SXSW, au Texas, Mark Zuckerberg a annoncé ce changement. Il s’est montré plutôt avare de détails, mais a tablé pour une arrivée de cette nouveauté pour les prochains mois.

L’information est tombée lors d’une visioconférence, durant laquelle il a dialogué avec Daymond John, fondateur du groupe Shark. Cet échange a été retranscrit par Spectrum Local News : « Il y a un tas de choses techniques qui doivent être résolues avant que cela ne se produise vraiment, mais nous travaillons à amener les NFT sur Instagram à court terme. Je ne suis pas prêt à annoncer exactement ce que cela va être aujourd’hui, mais cela arrivera dans les prochains mois », a annoncé Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et qui a acquis Instagram en 2012.

Pour les novices, rappelons ce que sont ces « NFT », abréviation de « non fungible token », ou « jetons non fongibles » en français. Ceux-ci ont pris de l’ampleur dans le domaine de l’art à partir de 2017. On peut les voir comme une sorte de « signature numérique », un titre de propriété que l’on associe à une œuvre. Cette signature est supposée garantir son authenticité. Ce dernier point est discutable, puisque les vols de NFT se sont multipliés avec le développement de cette tendance.

Les NFT reposent sur la technologie de la blockchain. Pour rappel, la définition de la blockchain que donne le gouvernement français est la suivante : « un registre, une grande base de données, qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très sécurisé grâce à la cryptographie ».

Des œuvres d’art « authentifiées » par la blockchain

Dans le cas des NFT, on pourrait simplifier pour dire qu’il s’agit d’une sorte de registre très sécurisé qui permet de garantir que le « jeton » émis est bien associé à un fichier d’œuvre « unique ». Le principe est en fait d’étendre au numérique le concept d’œuvre originale, qui était un peu plus compliquée à transposer jusque-là, et donc d’attribuer plus de valeur aux œuvres… Avec ceci, vient, évidemment, la spéculation sur les œuvres d’art que l’on peut déjà trouver dans le monde de l’art « hors ligne ».

L’idée d’introduire les NFT sur la plateforme Instagram n’est pas tout à fait nouvelle. Interrogé sur le sujet, Adam Mosseri, directeur d’Instagram, avait déjà affirmé dans une story en décembre dernier qu’il était en faveur de cette nouveauté : « Je pense que c’est un terrain intéressant sur lequel nous pouvons jouer et aussi, espérons-le, aider les créateurs », avait-il ainsi déclaré.

Mark Zuckerberg, lui, imagine déjà un futur où des éléments créatifs pourront être vendus en tant que vêtements d’avatar et traverser ses différentes plateformes : « À long terme, j’espère que les vêtements que votre avatar porte dans le métavers pourront être frappés en tant que NFT et que vous pourrez les ‘porter’ à différents endroits », explique-t-il ainsi.