Ces constructeurs de véhicules connectés partagent les données personnelles des conducteurs avec des sociétés tierces

Une enquête révèle que les marques de voitures les plus populaires, telles que Hyundai, Kia et Tesla, collectent et partagent les données personnelles des conducteurs à des sociétés tierces. Ces données iraient de la géolocalisation et des informations de reconnaissance vocale aux expressions faciales. Dans certains cas, même les activités sexuelles déduites des clients sont suivies. Cela serait effectué en toute légalité à l’insu des utilisateurs grâce à des politiques de confidentialité rédigées de manière délibérément confuse.

La collecte de données par les voitures a considérablement augmenté au cours des dernières années, à mesure que des fonctionnalités connectées avancées sont intégrées, même aux modèles les plus abordables. Un point de basculement se serait produit il y a environ deux ans, rendant ces fonctionnalités désormais omniprésentes dans chaque nouveau modèle, selon Choice, un organisme australien de défense des consommateurs.