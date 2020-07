Depuis plus d’un an, les ingénieurs de la NASA mettent tout en œuvre afin de réussir à utiliser un instrument surnommé « la taupe » (The Mole) d’InSight, dans le sol martien. En effet, équipé d’un capteur, il a été conçu pour se comporter comme un marteau-piqueur, capable de creuser jusqu’à cinq mètres de profondeur. Le but ? Étudier la température du sous-sol de la planète rouge. Mais rien n’a fonctionné comme prévu, et à présent, la taupe s’est heurtée à un nouvel obstacle.

Pour la taupe de la NASA, les progrès sont lents : le principal problème étant que la composition du sol martien n’est tout simplement pas ce à quoi s’attendaient les scientifiques. De ce fait, il est nécessaire d’improviser.

After several assists from my robotic arm, the mole appears to be underground. It’s been a real challenge troubleshooting from millions of miles away. We still need to see if the mole can dig on its own. More from our @DLR_en partners: https://t.co/7YjJIF6Asx #SaveTheMole pic.twitter.com/qHtaypoxPp

— NASA InSight (@NASAInSight) June 3, 2020