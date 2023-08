Les mécanismes de la « conscience cachée » chez les patients comateux enfin révélés ?

La recherche sur la conscience, bien que complexe, a franchi une étape déterminante grâce à une étude menée par des scientifiques new-yorkais. Ces derniers ont identifié les lésions cérébrales spécifiques associées à la « conscience cachée », un état où les patients, bien que semblant comateux, conservent une forme de conscience. En dévoilant ces mécanismes, cette étude pourrait à terme aider les professionnels de la santé à interagir avec et à traiter ces patients, offrant de nouvelles perspectives thérapeutiques.

La conscience, ce mécanisme complexe qui définit notre perception et notre interaction avec le monde, reste un vaste champ d’exploration pour la science. Alors que la majorité des études se sont concentrées sur les états de conscience éveillée, un phénomène particulier intrigue les chercheurs : la « conscience cachée ». Cet état, observé chez des patients présentant des lésions cérébrales et semblant comateux, soulève des questions fondamentales sur la nature de la conscience et les mécanismes cérébraux qui la sous-tendent.

Une récente étude menée par des chercheurs de New York apporte un éclairage inédit sur ce phénomène, en identifiant les lésions spécifiques associées à cette condition. Cette étude ouvre de nouvelles perspectives pour la prise en charge et la compréhension des patients présentant un « état de conscience cachée ». Elle est publiée dans la revue Brain.

Qu’appelle-t-on « conscience cachée » ?

La « conscience cachée », ou dissociation motrice cognitive (CMD), est un concept médical et neurologique qui a suscité de nombreuses interrogations au sein de la communauté scientifique. Au cœur de ce phénomène se trouvent des patients qui, suite à des lésions cérébrales — qu’elles soient dues à un traumatisme, une maladie ou un autre facteur — présentent tous les signes extérieurs d’un coma. Leur état général donne l’impression qu’ils sont totalement déconnectés du monde extérieur, sans aucune perception ni conscience. Les statistiques montrent que cette condition est présente dans une proportion de 15 à 25% des lésions cérébrales.

Cependant, des études approfondies ont révélé une réalité plus nuancée. Malgré leur état comateux apparent, ces patients conservent une forme de conscience qui échappe aux observations superficielles. Ils ne sont pas seulement capables de percevoir leur environnement, mais ils peuvent également comprendre des informations spécifiques, comme des instructions verbales. Les scanners cérébraux montrent une activité dans les zones du cerveau associées.

Là où le mystère s’épaissit, c’est que malgré cette capacité de compréhension, ces patients ne peuvent pas traduire cette conscience en actions physiques. Ils restent immobiles, sans réponse visible ou mesurable à ces instructions. Cela signifie que, bien qu’ils puissent entendre et comprendre une demande (serrer la main, cligner des yeux, etc.), ils ne peuvent pas exécuter ces actions.

Des chercheurs de New York ont identifié des lésions spécifiques pouvant empêcher les patients de réagir tout en leur permettant de comprendre des instructions. Ces découvertes s’appuient sur des travaux antérieurs montrant que des ondes cérébrales subtiles, détectables par électroencéphalogramme (EEG), peuvent prédire la présence de cette conscience cachée.

Les mécanismes sous-jacents

L’étude, dirigée par le professeur Jan Claassen, a été conçue pour approfondir la compréhension de cette condition. Pour ce faire, l’équipe a utilisé des techniques d’imagerie cérébrale avancées pour examiner en détail le cerveau de 107 patients ayant subi des lésions cérébrales. Ces scans ont été réalisés à l’aide d’électroencéphalogrammes (EEG) et d’IRM, deux outils essentiels pour visualiser l’activité et la structure du cerveau.

Sur les 107 patients étudiés, 21 ont été identifiés comme présentant une CMD. Malgré l’absence de réponse motrice observable, des signes d’activité cérébrale indiquant une forme de conscience étaient présents.

L’étape suivante de l’étude a consisté à comparer les IRM structurelles de tous les patients, qu’ils aient ou non une CMD. L’objectif était d’identifier des schémas ou des anomalies spécifiques dans la structure du cerveau qui pourraient être associés à la CMD. En utilisant des techniques d’analyse avancées, l’équipe a pu mettre en évidence des zones du cerveau qui étaient systématiquement affectées chez les patients présentant une CMD, par rapport à ceux qui n’en souffraient pas.

En d’autres termes, ces découvertes ont permis d’identifier des régions cérébrales et des circuits neuronaux spécifiques qui pourraient être responsables de la CMD.

Des implications pour le futur

Les avancées réalisées dans la compréhension de la CMD ont des implications majeures pour le diagnostic et le traitement des patients atteints de lésions cérébrales. En identifiant les schémas spécifiques de lésions cérébrales associés à la CMD, les chercheurs peuvent désormais envisager de développer des protocoles de dépistage plus précis pour détecter cette condition chez les patients.

Cela permettra aussi aux professionnels de santé de proposer des interventions ciblées, en vue de stimuler leur conscience et d’améliorer leur qualité de vie. Ces découvertes ouvrent la voie à des essais cliniques spécifiquement conçus pour évaluer les interventions thérapeutiques destinées à favoriser la récupération de la conscience chez ces patients.

Le professeur Claassen a souligné dans un communiqué l’importance de l’imagerie cérébrale structurelle dans le dépistage de la CMD. Elle permet d’obtenir des images détaillées de la structure du cerveau, mettant en évidence les zones de lésions ou d’anomalies.

Le professeur conclut : « Ce ne sont pas toutes les unités de soins intensifs qui disposent de ressources et de personnel formé à l’utilisation de l’EEG pour détecter la conscience cachée, de sorte que l’IRM peut offrir un moyen simple d’identifier les patients qui nécessitent un dépistage et un diagnostic plus poussés ». De fait, la détection de la CMD pourrait bientôt devenir une pratique courante dans les cliniques et les hôpitaux. Les patients atteints de lésions cérébrales pourraient donc bénéficier d’un diagnostic plus rapide et plus précis.

Source : Brain