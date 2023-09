Meta développe un nouveau système d’IA visant à concurrencer OpenAI

Face à la montée en puissance de l’IA et surtout des modèles de langage tels que GPT-4 d’OpenAI, Meta s’efforce de marquer sa présence. La société développe un nouveau modèle, espérant surpasser ses propres réalisations antérieures, dont LLaMa 2. Cette innovation, spécialement conçue pour les entreprises, pourrait redéfinir la position de Meta dans la compétition.

L’intelligence artificielle, pierre angulaire des innovations technologiques actuelles, est au cœur d’une compétition féroce entre les géants de la tech. Alors que certains modèles émergent comme références incontestées, Meta (anciennement Facebook) entre dans cette course effrénée.

Selon un article récent du Wall Street Journal, l’entreprise travaille secrètement sur un nouveau modèle d’intelligence artificielle. Ce modèle serait conçu pour rivaliser avec GPT-4 d’OpenAI, actuellement considéré comme l’un des modèles de langage les plus avancés. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où la maîtrise de l’IA devient un enjeu stratégique pour les entreprises, tant en matière de performance que d’influence sur le marché.

LLaMa 2 : un pas (pas assez grand) vers l’avenir

Meta, bien que récemment rebaptisée, est une figure emblématique du monde technologique et a déjà fait ses preuves dans le domaine de l’intelligence artificielle. Sa dernière réalisation, LLaMa 2, a suscité un vif intérêt médiatique, témoignant de l’importance accordée à ces modèles de langage dans l’industrie. Mais la firme ne compte pas s’arrêter là. Des informations provenant du Wall Street Journal suggèrent que Meta travaille actuellement sur un modèle encore plus avancé, dont la puissance surpasserait de loin celle de LLaMa 2.

Pour mettre en perspective cette ambition, LLaMa 2 a été entraîné sur une base de 70 milliards de paramètres. C’est une augmentation considérable par rapport à son prédécesseur, LLaMa 1, qui utilisait 40% de données en moins. Cette progression rapide et significative dans le développement montre l’engagement de Meta à rester à la pointe de l’innovation en matière d’IA.

Son objectif ? Des services sophistiqués pour les entreprises

Dans le paysage actuel de l’intelligence artificielle, les entreprises cherchent constamment des outils qui peuvent améliorer leur efficacité et leur productivité. C’est dans cette optique que Meta oriente son nouveau modèle. En ciblant principalement le secteur professionnel, l’entreprise envisage de fournir des services avancés pour la production de textes et la réalisation d’analyses complexes. Ces services peuvent s’avérer essentiels pour les entreprises qui cherchent à automatiser certaines tâches ou à obtenir des insights précis à partir de grandes quantités de données.

La stratégie de Meta, avec ce nouveau modèle, semble s’inspirer des réussites récentes dans le domaine, en particulier celle d’OpenAI avec ChatGPT Enterprise. Ce chatbot, qui a connu un succès retentissant peu après son lancement, est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de communication et d’interaction. En s’alignant sur cette tendance, Meta montre qu’elle reconnaît l’importance croissante des solutions d’IA dédiées au monde professionnel et qu’elle est déterminée à offrir des outils compétitifs dans ce segment.

Open source : avantage ou risque ?

La décision de Mark Zuckerberg de rendre ce nouveau modèle d’intelligence artificielle de Meta open source est audacieuse et reflète une vision progressiste de la technologie. En adoptant une approche open source, Meta permettrait à une vaste communauté de développeurs et de chercheurs d’accéder, de modifier et d’améliorer le modèle, favorisant ainsi l’innovation collaborative. Cette démarche démocratise l’accès à des technologies de pointe, permettant à des individus et à des organisations du monde entier de bénéficier des avancées de Meta.

Cependant, cette ouverture n’est pas dénuée de défis. En rendant le modèle accessible à tous, Meta s’expose à des utilisations potentiellement néfastes de sa technologie. Les avocats de la société ont soulevé des inquiétudes légitimes à ce sujet. Un modèle d’IA puissant et accessible pourrait être détourné pour propager de fausses informations, manipuler l’opinion publique ou encore être utilisé dans des activités illégales comme la violation des droits d’auteur. Ces préoccupations soulignent la nécessité d’un équilibre délicat entre l’ouverture technologique et la responsabilité éthique, un défi que Meta et d’autres acteurs du secteur devront continuellement adresser à mesure que l’IA se démocratise.

Un défi de taille pour Meta

Malgré ses ambitions affichées, Meta se trouve face à des adversaires de taille tels qu’OpenAI et Microsoft. Ces entreprises, avec leurs ressources considérables et leur expertise avancée, ont établi des normes élevées en matière d’innovation et de performance en IA. La reconnaissance par Meta de son « écart significatif » en matière de recherche et d’investissement, comme le révèlent les mémos internes cités par Reuters, témoigne de la prise de conscience de l’entreprise de la nécessité de combler cette lacune pour rester compétitive.

Face à ce défi, Meta a adopté une stratégie proactive. L’acquisition d’un grand nombre de puces H100, des composants technologiques de pointe, illustre l’engagement de l’entreprise à renforcer ses capacités en matière d’IA. Ces puces sont cruciales pour l’entraînement des modèles de langage à grande échelle, permettant ainsi de développer des systèmes plus performants et compétitifs. Cette démarche montre que, malgré les défis, Meta est déterminée à investir et à innover pour se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Alors qu’elle se prépare à dévoiler son nouveau modèle en 2024, la question demeure : réussira-t-il à rivaliser avec GPT-4 et à s’imposer comme leader dans le domaine de l’IA ? Ce qui est certain, c’est que la course à l’IA ne fait que commencer, et Meta est bien décidée à ne pas être laissée pour compte.