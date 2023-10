Meta paie des millions des célébrités pour les transformer en chatbots

Alors que des acteurs hollywoodiens se mettent en grève pour lutter contre les menaces de l’IA et du deepfake sur leur profession, des célébrités signent pour alimenter les nouveaux chatbots de Meta. Chanteurs, sportifs, youtubeurs, influenceurs en tout genre et d’autres personnalités ont ainsi accepté d’offrir leur voix et leur visage à des IA conversationnelles en échange de quelques millions de dollars de la part du géant technologique.

Lors de son événement phare « Meta Connect » qui s’est déroulé les 27 et 28 septembre, Meta a dévoilé ses avancées en matière d’IA conversationnelle. Le groupe a annoncé le lancement en version bêta de 28 nouveaux chatbots, accessibles sur ses plateformes Instagram, Messenger et WhatsApp. Chaque IA est dotée d’une personnalité distincte, lui permettant d’émettre des opinions propres.

Dans son annonce sur son site, le géant de la technologie affirme que « interagir avec eux (les chatbots) devrait donner l’impression de parler à des personnes familières », d’où l’idée d’associer chaque IA à une personne célèbre. Cette technique vise à donner aux utilisateurs l’impression de dialoguer avec une version virtuelle des stars, dont Kendall Jenner, Snoop Dogg, MrBeast, Paris Hilton et bien d’autres.

Pour le moment, ces nouvelles IA conversationnelles de Meta se limitent à générer du texte. Mais il est attendu que les utilisateurs puissent interagir en vidéo avec les « doubles numériques » des célébrités. Il est aussi à noter que la base de connaissances de ces chatbots est actuellement limitée aux informations d’avant 2023, une lacune que Meta envisage de combler.

Un « énorme besoin »…

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, semble fermement convaincu de la pertinence de ces nouvelles technologies. Dans une interview accordée à The Verge, il affirme sa conviction en avançant que les gens « veulent interagir avec des versions IA de célébrités ». Il considère même que le public en éprouve « l’énorme besoin ». Meta est si enthousiaste au point d’avoir déboursé des millions pour chaque célébrité. Selon le média The Information, l’un des « heureux élus », qui a choisi de rester anonyme, aurait reçu la somme astronomique de 5 millions de dollars, et ce pour seulement six heures de travail.

Cependant, l’avenir de cet investissement massif reste incertain, les premières réactions du public étant mitigées, voire négatives. Par exemple, une vidéo sur Instagram présentant le chatbot inspiré de Kendall Jenner (baptisé Billie) a suscité une vague de critiques. De nombreux commentateurs décrivent même cette incarnation virtuelle de Jenner comme « effrayante ».

Des risques sur le long terme pour les célébrités

S’associer à cette initiative de Meta ne sera probablement pas sans conséquences pour les célébrités. L’une des principales préoccupations est la perte potentielle de contrôle sur la manière dont leur image et leur voix sont représentées et utilisées par ces IA.

De plus, bien que Meta ait mis en place des mesures de sécurité pour encadrer l’utilisation de ces chatbots, il est toujours probable que les utilisateurs malveillants parviennent à les détourner. En exploitant certaines failles de la technologie ou en les manipulant, ils pourraient par exemple générer des comportements inappropriés. Cela risquerait évidemment de ternir la réputation de la célébrité représentée.

Peut-être dans une tentative d’atténuer ces risques, Meta a choisi de ne pas utiliser les noms réels des personnalités pour ces chatbots. Par exemple, le chatbot représentant Kendall Jenner est nommé « Billie », celui de MrBeast « Zach » et celui de Paris Hilton est baptisé « Amber ».