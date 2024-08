Microsoft serait en train de gaspiller des sommes colossales dans l’IA

Microsoft a enregistré un résultat opérationnel de 109,4 milliards de dollars et 36,8 milliards de dollars en revenus cloud. Cependant, bien que l’entreprise ait réussi à dégager 22 milliards de dollars de bénéfices, les investissements en intelligence artificielle, notamment dans la plateforme de cloud computing Azure, ont été colossaux. Ces révélations ont déçu les investisseurs, qui espèrent voir des améliorations au cours du second trimestre de la nouvelle année fiscale.

Grâce à son partenariat avec OpenAI, Microsoft prévoyait une croissance stable d’Azure d’un trimestre à l’autre, avec une hausse de 31 % des ventes entre avril et juin selon un consensus LSEG cité par CNBC. Cependant, la plateforme de cloud de Microsoft, qui héberge de nouveaux outils d’IA générative, a vu ses ventes progresser de 29 % au lieu des 31 % attendus. Cette performance décevante a entraîné une baisse de 7 % du titre à Wall Street après la fermeture des marchés.

Toutefois, les indicateurs globaux de Microsoft ont largement dépassé les attentes du marché. Au quatrième trimestre de son exercice 2023-2024, l’entreprise a enregistré des revenus de 64,7 milliards de dollars, en hausse de 16 % en excluant l’impact des devises. Le bénéfice par action a quant à lui progressé de 10 %. Néanmoins, l’attention des investisseurs se concentre sur les sommes investies par Microsoft dans OpenAI pour consolider sa position de numéro 2 mondial du cloud en intégrant des fonctionnalités et technologies d’IA dans son offre cloud.

Azure sous les feux de la rampe

Microsoft a dépensé au total 19 milliards de dollars en investissements liés à l’IA, dont la moitié a été consacrée à la construction et à la location de centres de données. Ce montant est équivalent à ce que le groupe dépensait en 12 mois il y a quelques années. Azure, censée être la première division à bénéficier des investissements massifs de Microsoft dans l’IA générative, se retrouve donc au centre de l’attention. « C’est vraiment le chiffre des services cloud qui est en cause – il devait être un peu plus élevé », a déclaré Doug Clinton, associé gérant chez Deepwater Asset Management.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré : « Nous avons aujourd’hui plus de 60 000 clients pour Azure AI, soit 60 % de plus qu’il y a un an, et le niveau de dépenses moyen par client continue de croître ». Malgré tout, une progression des ventes de 29 % reste inférieure aux attentes et a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs, de plus en plus attentifs à ce que les dépenses astronomiques de Microsoft dans l’IA se traduisent par des sources de revenus concrètes.

« Les investisseurs seront très attentifs à la capacité de Microsoft à continuer d’accélérer la croissance de son chiffre d’affaires, en particulier la partie liée à l’IA. Si l’accélération des revenus ne se matérialise pas et que les augmentations des dépenses d’investissement se poursuivent, les investisseurs pourraient être déçus », a déclaré Gil Luria, analyste logiciel senior chez D.A. Davidson.

Une vision plus optimiste sur les perspectives pour l’exercice 2024-2025

Microsoft n’est pas le seul géant technologique à avoir investi massivement dans l’IA. Selon le média The Information, OpenAI pourrait également perdre 5 milliards de dollars cette année et manquer de financement dans les 12 prochains mois. De son côté, Google a aussi augmenté ses dépenses en infrastructure d’IA au cours du premier semestre de cette année, avec un investissement prévu de 49 milliards de dollars d’ici la fin de 2024.

Les budgets des géants technologiques sont mis à rude épreuve en raison des coûts croissants liés aux centres de données, à l’énergie et aux composants électroniques, notamment les puces spécialisées. Pour sa part, la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a reconnu que les dépenses de l’entreprise allaient probablement encore augmenter, mais elle a livré des commentaires plus positifs sur les perspectives pour l’exercice 2024-2025. Elle a expliqué que même si Azure a enregistré une hausse de 29 % au premier trimestre de cet exercice, ce pourcentage devrait augmenter au cours de la seconde partie de l’exercice. Hood a également déclaré que « les nouvelles infrastructures sont incroyablement flexibles et pourraient rapporter de l’argent pendant 15 ans et au-delà ». Il reste ainsi à voir si les 19 milliards de dollars investis dans l’IA seront un jour compensés.