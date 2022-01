Mille milliards de dollars de cryptomonnaies partent à vau-l’eau

En ce début d’année, le cours du Bitcoin (mais aussi celui d’autres cryptomonnaies) s’est effondré. Ce n’est pas la première fois que des chutes de ce genre se produisent ces derniers mois. Bien qu’elle soit brutale cette fois-ci, les chiffres sont à relativiser au regard de la volatilité habituelle des devises concernées.

Le média Bloomberg, spécialisé en analyses économiques, a ainsi souligné que la valeur du marché global des cryptomonnaies avait dégringolé de pas moins de mille milliards de dollars depuis le mois de novembre. En première ligne de cette diminution, le Bitcoin, l’une des cryptomonnaies les plus répandues. Au moment où cet article est rédigé, son cours s’affiche à 31 032 € sur Coinmarket Cap. Une sacrée baisse, en effet, puisque sa valeur était de plus de 38 000 € il y a une semaine de cela, et de plus de 59 000 € en novembre dernier.

La plupart des autres cryptomonnaies ont suivi ce mouvement descendant, ce qui amène à ce chiffre impressionnant relayé par de nombreux médias. La perte de valeur totale sur le marché des cryptomonnaies depuis novembre serait de quelque mille milliards. Dans les facteurs qui ont pu jouer, on trouve la politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis, qui a récemment durci ses vues.

Elle a en effet décidé de relever ses taux d’intérêt directeurs, c’est-à-dire, globalement, les pourcentages de remboursement des prêts. Cette manœuvre, qui met fin à une période de souplesse, aboutit logiquement à une baisse de liquidités disponibles sur les marchés. Il y a donc moins de demandes pour les Bitcoins et autres cryptomonnaies, ce qui fait diminuer leur valeur.

Pourtant, les cryptomonnaies auraient aussi pu susciter un regain d’intérêt pour les cryptomonnaies face à la hausse des taux. Mais la tendance a au contraire suivi la baisse des liquidités, en raison de la frilosité des investisseurs face à une monnaie à risque.

Les cryptomonnaies sont aussi connues, il faut dire, pour leur grande volatilité. Certaines sont même des arnaques. Leurs créateurs utilisent la technique du « rug-pull », ou « tirage de tapis », pour faire augmenter artificiellement leur valeur et provoquer ensuite un effondrement de leur cours. Cela a par exemple été le cas l’année dernière pour une cryptomonnaie apparue et disparue en un éclair appelée « Squid Game ».

Une nouvelle inquiétante pour les détenteurs de monnaie virtuelle ? Possible. En tout cas, Mike Mcglone, un professionnel du secteur des cryptomonnaies qui travaille aux côtés de Bloomberg, émet un avis contraire. Pour lui, cela serait même plutôt un indicateur de fiabilité pour les principales cryptomonnaies.

Some purging of #crypto-asset excesses at the start of 2022 shows the underpinnings of the three stalwarts — #Bitcoin, #Ethereum and the proliferation of crypto dollars. The nascent dollar transaction technology is a significant advancing part of the revolution in digital assets pic.twitter.com/32SfWHrwQe

— Mike McGlone (@mikemcglone11) January 20, 2022