La cryptomonnaie “Squid Game”, une arnaque à plusieurs millions d’euros

Une cryptomonnaie appelée Squid Game, en référence à la populaire série coréenne, vient de s’effondrer. Fin de jeu pour les infortunés investisseurs, qui auront été les victimes d’une escroquerie à plusieurs millions d’euros de la part de ses fondateurs. Ces derniers ont mis la clef sous la porte ce lundi 1er novembre, emportant avec eux des fonds colossaux.

La cryptomonnaie Squid Game a été lancée tout récemment : le 20 octobre 2021, pour être précis. En vente autour d’un centime de dollar à ses débuts, elle s’est très vite envolée pour atteindre les 2861 dollars au plus haut. Cette devise virtuelle n’aura pourtant pas fait long feu, puisque ses créateurs ont fermé boutique dès le 1er novembre. Ils ont du même coup révélé au monde l’escroquerie qu’ils concoctaient depuis le début. Selon le site américain Gizmodo, ils ne sont pas partis les poches vides, puisqu’ils ont emporté avec eux quelque 3,3 millions de dollars.

Le site de cryptomonnaie CoinMarketCap, qui a reçu de nombreuses alertes de la part d’internautes, l’affiche clairement : « Nous avons reçu plusieurs rapports indiquant que le site web et les réseaux sociaux (ndlr : de la cryptomonnaie Squid Game) ne sont plus fonctionnels et que les utilisateurs ne sont pas en mesure de vendre leurs jetons dans Pancakeswap. Il est de plus en plus évident que ce projet a fait l’objet d’un rug pull. Veuillez faire toutes les vérifications nécessaires et faire preuve d’une extrême prudence. Ce projet, bien que clairement inspiré de l’émission Netflix du même nom, n’est PAS affilié à la série officielle ».

Qu’est-ce qu’un rug pull ?

La manœuvre qu’ont effectuée les fondateurs de la cryptomonnaie Squid Game est appelée « rug pull », ou littéralement « tirer le tapis » en français. Il s’agit d’une forme de fraude plutôt connue dans le milieu des cryptomonnaies.

Très concrètement, il s’agit de créer une monnaie, d’attendre qu’elle prenne de la valeur, puis de revendre d’un coup tous ses actifs. Cela a évidemment eu pour effet d’enrichir considérablement les créateurs du projet, mais aussi de faire s’effondrer son cours.

De manière assez classique, lorsqu’il y a beaucoup plus d’offre que de demande sur un marché, les prix baissent… Après cette juteuse opération, les fondateurs ont baissé le rideau. Ils ont fermé leur site internet et leurs réseaux sociaux, et emporté avec eux les fonds de ceux qui avaient investi, soit plusieurs millions de dollars.

À l’heure où cet article est rédigé, le cours du Squid Game s’affiche à 0.005 centime, après avoir touché le fond à 0.003 centime de dollars. Même pour ceux qui ont acheté de cette monnaie à ses débuts, l’opération est déficitaire.

Pour tirer vers le haut leur cryptomonnaie, ses créateurs avaient fait en sorte qu’il ne soit tout simplement pas possible de revendre les Squid Game achetés, gonflant aussi artificiellement leur cours. En effet, les vendeurs s’étaient bien gardés d’expliquer la marche à suivre pour revendre ses actifs. Le site américain Mashable explique que ceux qui voulaient reconvertir leurs investissements devaient préalablement les échanger contre une autre devise virtuelle appelée Marble, rendant l’opération non rentable. Cette autre cryptomonnaie a d’ailleurs rapidement suivi le même chemin que la Squid Game…

Quels étaient les signaux d’alerte ?

Pour les internautes avisés, il était cependant possible de flairer l’arnaque. D’ailleurs, le média Gizmodo avait alerté les investisseurs potentiels avant l’effondrement du cours du Squid. Tout d’abord, le site avait été créé très récemment avant le lancement de la cryptomonnaie.

Cette dernière, bien que nommée du nom de la série populaire du moment, n’avait aucune connexion officielle avec Netflix. Les canaux de conversation des réseaux sociaux affiliés avaient également été verrouillés de sorte qu’il ne puisse y avoir d’échange au sujet du Squid. Enfin, même le site spécialisé CoinMarketCap alertait sur les difficultés rencontrées par les acheteurs pour reconvertir leur investissement.

Alors, pourquoi un tel succès pour la cryptomonnaie Squid Game ? Bien sûr, l’envol des cours était plutôt alléchant pour les internautes peu avertis. Cependant, comme le reproche Gizmodo, de nombreux médias américains, surfant sur le succès de la série Squid Game, ont aussi contribué au succès de cette arnaque : « Le signal d’alerte le plus évident était qu’aucun acheteur ne pouvait revendre. Cela n’a pas empêché les médias grand public comme la BBC, Yahoo News, Business Insider, Fortune et CNBC de faire les gros titres sur la façon dont la nouvelle cryptomonnaie Squid Game avait grimpé de 83 000% en quelques jours seulement », explique le média.