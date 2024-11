Des milliers de personnes vivent désormais avec le clone de leur animal de compagnie décédé

À l’aube des révolutions technologiques dans le domaine du clonage, de nombreux foyers accueillent aujourd’hui des clones de leurs animaux de compagnie disparus. Les laboratoires avertissent cependant leurs clients que, malgré un patrimoine génétique identique, ils ne retrouveront pas exactement le même animal. Pourtant, les listes d’attente ne cessent de s’allonger, et ces pratiques, autrefois réservées aux personnes fortunées, se démocratisent progressivement.

Depuis la célèbre démonstration de clonage de la brebis Dolly en 1996, le clonage animal s’est élargi à une vingtaine d’espèces, dont 19 parviennent à atteindre l’âge adulte. Cela inclut le bétail, les chevaux, ainsi que les chiens et les chats pour des raisons commerciales, et même des espèces sauvages (pour la préservation).

Le premier clonage d’un animal de compagnie a été réalisé en 2004 sur un chat Maine Coon, au coût de 50 000 dollars. Pour les chiens, le processus a commencé vers 2005, avec une commercialisation une décennie plus tard, en raison de complexités spécifiques au clonage canin. Depuis, des milliers de clones d’animaux de compagnie ont vu le jour. Les entreprises offrent un accompagnement complet, du soutien lors du deuil jusqu’à l’accueil de la « nouvelle version » de l’animal.

Un parcours d’accompagnement personnalisé

La plupart des clients se tournent vers les laboratoires de clonage après la perte de leur compagnon à quatre pattes, souvent en quête de réponses sur Internet (par exemple, « Que faire lorsque votre animal décède ? »), ce qui les conduit aux sites des laboratoires. Une fois le contact établi, des conseillers les prennent en charge pour les guider à travers ce processus délicat.

« J’ai le plaisir de les accompagner tout au long de ce parcours, car la perte soudaine d’un animal laisse souvent les gens désemparés », confie un responsable du service client d’une grande entreprise de clonage aux États-Unis à Wired. « Il faut agir rapidement après le décès », précise-t-il.

La première étape consiste à préserver le corps de l’animal par réfrigération, sans le congeler, afin d’éviter la détérioration des cellules. Cela permet de maintenir un maximum de cellules viables pour le clonage, avec une limite de cinq jours après le décès. Les cellules sont généralement prélevées sur l’oreille de l’animal, où le tissu est plus résistant. Ces cellules sont ensuite conservées jusqu’à ce que le client soit prêt pour le clonage.

Les défis du clonage canin

Le clonage des mammifères repose principalement sur le transfert nucléaire de cellules somatiques, qui consiste à créer des embryons à partir de cellules somatiques prélevées sur l’animal d’origine. Un ovocyte provenant d’une femelle donneuse est énucléé, puis le matériel génétique des cellules somatiques de l’animal à cloner y est transféré. Les cellules sont fusionnées à l’aide d’impulsions électriques, simulant une fécondation.

Les embryons obtenus sont implantés chez des femelles porteuses, sélectionnées pour leur aptitude à élever des petits. Après plusieurs tentatives, des chiots ou des chatons identiques à l’animal cloné naissent. Ces portées peuvent être multiples, offrant aux clients le choix de garder l’ensemble des animaux ou d’en choisir un seul. Des techniques, telles que la manipulation hormonale et la synchronisation des cycles de reproduction, permettent de limiter la taille des portées ou d’implanter des embryons de différentes races d’une même espèce chez une même mère porteuse.

Cependant, le clonage des chiens est plus complexe que celui des chats, en raison du manque de techniques pour la maturation des ovocytes in vitro. De plus, les chiennes ont des cycles de reproduction moins fréquents et ne peuvent pas être induites à ovuler, contrairement aux chattes. Il est également impossible de congeler les embryons. Ces obstacles expliquent pourquoi le clonage canin coûte environ 50 000 dollars, contre 35 000 dollars pour les chats.

Des répliques imparfaites

Nombreux sont ceux qui, pour pallier la perte d’un compagnon, se tournent vers le clonage. Cependant, bien que les clones soient génétiquement identiques, ils n’ont pas la même personnalité que l’animal d’origine et ne reconnaissent pas immédiatement leurs maîtres. Des variations phénotypiques peuvent influencer leur apparence ou leur santé. « Je les prépare à ne pas s’attendre à retrouver le même chien », explique la responsable clientèle. Malgré cela, le clonage d’animaux de compagnie attire un nombre croissant de personnes, des célébrités aux particuliers, souvent sans enfants.

De nombreux clients préfèrent garder secret le clonage de leur animal, craignant le jugement. Les entreprises de clonage présentent souvent les clones comme des « jumeaux nés à une époque différente ». Cette pratique reste controversée, car la qualité de vie des clones peut différer en raison des variations génétiques induites par le clonage. Le taux de mortalité des clones est plus élevé que celui des animaux nés naturellement, soulevant des questions éthiques majeures.