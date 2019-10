La toute première sortie spatiale constituée uniquement de femmes astronautes sera effectuée par la NASA cette semaine. Un événement attendu depuis longtemps.

Si tout se déroule comme prévu pour la NASA, nous ne devrions plus avoir à attendre très longtemps avant que ne se produise la toute première sortie extravéhiculaire constituée uniquement de femmes astronautes.

En effet, Christina Koch et Jessica Meir, devaient se rendre ensemble à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS) lundi prochain, soit le 21 octobre 2019, dans le cadre d’une série d’excursions pour installer de nouvelles batteries. Mais cette mission aurait été accélérée davantage à cause de l’échec de l’un des contrôleurs de puissance du laboratoire en orbite le week-end dernier, selon les responsables de la NASA.

Sur Twitter, l’ISS (par le biais du chef de la NASA) a noté que la toute première sortie dans l’espace, entièrement féminine, aura finalement lieu jeudi ou vendredi de cette semaine, dans le but de remplacer une unité de charge-décharge de batterie défectueuse.

Les responsables de la NASA ont spécifié que ce problème d’alimentation a déjà eu lieu en avril, après un échange de batteries. Cette unité de charge-décharge de batterie (BCDU) défaillante va revenir sur Terre d’ici quelques mois à bord d’une capsule cargo SpaceX Dragon, et les ingénieurs vont inspecter le matériel pour tenter de comprendre ce qui s’est passé.

De plus, il faut savoir que le BCDU qui a rencontré une première défaillance en avril dernier a déjà été ramené sur Terre, et les chercheurs compareront ensuite les deux unités pour en apprendre davantage sur l’origine du problème.

Aujourd’hui, seules 15 femmes au total ont déjà effectué une sortie dans l’espace, mais toutes l’on fait en compagnie d’un collègue masculin. Ainsi, la sortie spatiale de Koch et Meir est attendue depuis très longtemps.

Une sortie entièrement féminine était déjà prévue pour le mois de mars de cette année devait impliquer l’astronaute Koch et l’astronaute Anne McClain, de la NASA. Cependant, la mission avait été annulée car des combinaisons bien ajustées ne pouvaient pas être préparées à temps pour les deux astronautes.

McClain, qui est retournée sur Terre en juin 2019, a eu quelques mots pour ses collègues de la station, soit notamment Koch et Meir : « Troisième sortie dans l’espace cette semaine après une saison remplie. Date inconnue, car la tâche était imprévue : remplacer une unité qui était tombée en panne lors de la mise sous tension de nouvelles batteries. Heureusement que nous avons 4 experts à bord pour assumer cette tâche difficile. Ils sont les meilleurs ! »

