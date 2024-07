La NASA et SpaceX dévoilent leur plan de destruction de la Station spatiale internationale

Depuis plus de deux décennies, la Station spatiale internationale (ISS) est un symbole de coopération internationale et un projet phare de recherche scientifique. Cependant, son voyage touche à sa fin. La NASA a récemment dévoilé un plan ambitieux pour désorbiter l’ISS d’ici 2031, un projet pour lequel la société SpaceX d’Elon Musk a été sélectionnée.

En juin 2024, la NASA a annoncé qu’elle attribuerait jusqu’à 843 millions de dollars à SpaceX pour développer un puissant vaisseau de désorbitation, capable de guider l’ISS vers une descente contrôlée dans une partie éloignée de l’océan Pacifique.

« C’est une expérience de cercle complet pour SpaceX », a déclaré Sarah Walker, directrice de la gestion des missions Dragon chez SpaceX. « En 2012, Dragon est devenu le premier véhicule commercial à s’amarrer à l’ISS, et si tout se passe comme prévu, ce sera le dernier véhicule à jamais s’y amarrer ».

Un chef-d’œuvre d’ingénierie pour mettre au rebut l’ISS

Pour accomplir cette tâche titanesque, SpaceX ne se contentera pas de ses vaisseaux Dragon existants. La société prévoit de doter l’un de ses Cargo Dragon d’un coffre à haute puissance et de l’équiper de 46 moteurs Draco, soit 30 de plus qu’un Dragon standard. Ce « véhicule de désorbitation » sera environ deux fois plus long qu’un Dragon ordinaire et contiendra six fois plus de propulseurs pour produire quatre fois plus de puissance au total.

L’étape la plus complexe de la mission sera la combustion finale, qui doit être suffisamment puissante pour diriger toute la station spatiale vers sa descente finale tout en résistant aux forces de traînée atmosphérique croissantes. « Cette combustion doit être suffisamment puissante pour piloter toute la station spatiale, tout en résistant aux forces de couple et de traînée atmosphérique croissantes pour s’assurer qu’elle termine finalement dans l’emplacement prévu », a expliqué Walker.

Les défis de la coopération internationale

L’ISS, fruit de la collaboration entre quinze nations, symbolise l’unité et l’effort collectif en matière de recherche spatiale. Cependant, la gestion de sa désorbitation pose des défis uniques en matière de coopération internationale. Depuis ses débuts en 1998, l’ISS a été maintenue et exploitée grâce à une collaboration complexe entre la NASA, Roscosmos (Russie), l’ESA (Agence spatiale européenne), la JAXA (Agence spatiale japonaise) et l’ASC (Agence spatiale canadienne).

La collaboration entre ces agences spatiales a toujours été essentielle pour le succès de l’ISS. Cependant, la fin de vie de la station soulève des questions sur la responsabilité partagée et la coordination des efforts nécessaires pour une désorbitation en toute sécurité. Dana Weigel, gestionnaire du programme ISS de la NASA, souligne que « la coordination avec Roscosmos et nos autres partenaires internationaux est cruciale pour garantir une transition en douceur et sécurisée vers la désorbitation de l’ISS ».

L’un des principaux défis réside dans la logistique et les techniques nécessaires pour désorbiter une structure aussi massive que l’ISS. La station spatiale pèse environ 420 tonnes et s’étend sur une superficie équivalente à celle d’un terrain de football. Initialement, la NASA avait exploré l’idée d’utiliser trois vaisseaux Progress russes pour réaliser la désorbitation. Cependant, cette solution s’est avérée insuffisante en raison de la taille et de la masse de l’ISS.

En conséquence, la NASA a opté pour une solution innovante avec SpaceX, qui développe un vaisseau Dragon très puissant spécialement conçu pour cette mission. Ce partenariat met en évidence, une fois de plus, l’importance de la collaboration entre les entités publiques et privées pour relever les défis techniques de l’exploration spatiale.

Divergences politiques et financières

La coopération internationale pour la désorbitation de l’ISS n’est pas exempte de défis politiques et financiers. Les relations entre les nations partenaires ont parfois été mises à l’épreuve par des divergences politiques et des intérêts nationaux divergents. Par exemple, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Russie ont compliqué la coordination des efforts communs. Malgré cela, la coopération spatiale a souvent réussi à transcender ces tensions, illustrant le potentiel de l’espace comme terrain de collaboration pacifique.

D’un point de vue financier, la gestion des coûts associés à la désorbitation de l’ISS est un autre défi de taille. Le contrat de 843 millions de dollars avec SpaceX représente une part importante du budget de la NASA, mais il permet de garantir une désorbitation sécurisée, estiment les experts.

L’après-ISS : la transition vers de nouvelles stations spatiales

La désorbitation de l’ISS marque également une transition vers une nouvelle ère de stations spatiales. La NASA et ses partenaires internationaux prévoient de se tourner vers des stations spatiales privées et des projets de coopération internationale de nouvelle génération. Par exemple, la Chine a déjà mis en service (en 2021) sa propre station spatiale, Tiangong, et d’autres projets sont en cours de développement par des entreprises privées comme Axiom Space et Blue Origin, qui souhaite construire (aux côtés de Sierra Space) une gigantesque station spatiale commerciale baptisée Orbital Reef.

Cette transition vers des stations spatiales, entre autres privées, représente un changement majeur dans la manière dont les missions spatiales seront entreprises. Une commercialisation accrue de l’espace est notamment à prévoir, offrant de nouvelles opportunités pour la recherche et l’exploration. Cependant, elle pose également des questions sur la régulation et la gestion de ces nouvelles infrastructures spatiales, ainsi que sur la préservation des intérêts scientifiques et publics dans le domaine.

Un adieu émotionnel

La désorbitation de l’ISS n’est pas sans risques. La NASA a assuré que le site de chute se situe dans une partie éloignée de l’océan, telle que le Pacifique Sud, pour minimiser tout risque pour les zones habitées. Le vaisseau Dragon de désorbitation devra être capable de guider la station avec une précision extrême afin de garantir une désorbitation contrôlée et sécurisée.

Cette mission complexe et audacieuse marque la fin d’une ère et le début d’une nouvelle phase de l’exploration spatiale. Alors que l’ISS se prépare à son dernier voyage, les passionnés d’exploration spatiale attendent avec impatience les prochaines étapes de l’aventure. Les leçons apprises et les technologies développées grâce à l’ISS continueront d’influencer les futures missions spatiales.