La NASA partage une vue exceptionnelle de la récente éclipse annulaire (depuis l’espace)

Le 14 octobre 2023, les Américains ont eu la chance de contempler une éclipse annulaire, différente des éclipses solaires totales. Observée par la NASA depuis l’espace, des détails inédits ont pu être révélés grâce à la technologie moderne. Cet angle de vue privilégié a permis de suivre l’ombre embrasée de la Lune alors qu’elle traversait l’Amérique du Nord.

Les éclipses solaires, bien que courantes dans l’histoire astronomique, demeurent des événements marquants pour les observateurs du ciel. Le 14 octobre 2023, une éclipse annulaire a traversé le ciel nord-américain, offrant un spectacle différent des éclipses totales habituelles.

Le Deep Space Climate Observatory (DSCVR) de la NASA a capturé l’action sous un angle nouveau : l’espace. L’image montre l’ombre de la Lune traverser l’Amérique du Nord. Cette observation, au-delà de son aspect spectaculaire, a des implications scientifiques non négligeables.

Le phénomène de l’éclipse annulaire

Cette manifestation diffère donc d’une éclipse solaire totale, où la Lune, se trouvant à une distance optimale de la Terre, masque entièrement le Soleil. Cependant, lors d’une éclipse annulaire, la Lune est à son apogée, c’est-à-dire le point de son orbite le plus éloigné de la Terre. Dans cette configuration, bien que notre satellite naturel se positionne devant le Soleil, il ne le recouvre pas entièrement en raison de sa taille apparente réduite.

Ainsi, les bords lumineux du Soleil restent visibles, formant un cercle lumineux distinctif. Ce phénomène crée un effet visuel saisissant : un anneau lumineux d’une teinte rouge-orange, communément appelé « anneau de feu ». Mais il ne produit pas l’obscurité impressionnante que la plupart des gens associent à ces événements.

Une vision spatiale

Alors que la vue terrestre d’une éclipse offre déjà un spectacle impressionnant, la perspective spatiale révèle des détails et des nuances inédits. La NASA s’est appuyée sur son observatoire DSCOVR, dédié à la surveillance et l’étude des phénomènes spatiaux.

L’instrument clé de cette mission était l’EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera), conçu pour capturer des images polychromatiques de la Terre. Il a immortalisé le passage de l’ombre lunaire sur le continent nord-américain. Grâce à sa position stratégique au point de Lagrange L1, un lieu où les forces gravitationnelles entre la Terre et le Soleil s’équilibrent, l’EPIC bénéficie d’une vue stable et ininterrompue de notre planète.

C’est dans ce contexte que, le 14 octobre à 16h58 (heure universelle), l’instrument a saisi une image particulièrement marquante : l’ombre nette et contrastée de la Lune se projetant sur la région de Corpus Christi, située sur la côte sud-est du Texas.

Le parcours de l’éclipse

Le chemin de l’éclipse a été cartographié par le NASA’s Scientific Visualization Studio, à travers 48 États. La carte intègre des ensembles de données provenant de plusieurs missions. Les images des instruments MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) des satellites Terra et Aqua ont été à l’origine du composite Blue Marble Next Generation utilisé pour représenter le terrain.

Bien que l’éclipse ait été partiellement visible dans l’ensemble des États-Unis, du Mexique et de certains pays d’Amérique centrale et du Sud, c’est le chemin de « l’annularité » qui offrait le spectacle le plus impressionnant. Il a commencé dans l’Oregon vers 18h13 (heure française), bien que le ciel nuageux ait bloqué la vue pour certains observateurs. L’ombre s’est ensuite déplacée vers le sud-est à travers le Nevada, l’Utah, l’Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique, avant de passer au-dessus du Texas et du golfe du Mexique.

Les observateurs situés au centre de ce chemin ont pu profiter de l’éclipse pendant près de 4,5 minutes, tandis que ceux situés en périphérie n’ont eu que quelques secondes pour profiter du spectacle. Les observateurs situés à l’extérieur de la ligne médiane n’ont vu qu’une éclipse partielle.

La prochaine éclipse solaire annulaire visible depuis les États-Unis aura lieu le 21 juin 2039. Mais une éclipse lunaire (simple) est prévue le 28 octobre, visible dans certaines parties de l’Europe également, ainsi que de l’Asie, de l’Afrique et de l’Australie. La prochaine grande éclipse solaire aura lieu le 8 avril et traversera le Mexique, les États-Unis et le nord-est du Canada.

VIDÉO : Éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023. © NASA