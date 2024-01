IA générative : Nightshade, outil de lutte contre l’utilisation sans consentement d’images, est enfin disponible

Nightshade, un logiciel conçu pour aider les artistes à lutter contre l’utilisation non consentie de leurs œuvres par des modèles d’IA générative, est désormais accessible au grand public. Ce n’est pas une solution de protection à proprement parler, mais plutôt un outil offensif capable de perturber potentiellement le fonctionnement même des modèles d’IA.

L’émergence des IA génératives s’accompagne de sérieuses préoccupations relatives aux droits d’auteur. Ces systèmes sont entraînés à l’aide de vastes ensembles de données, notamment des images, dont une grande partie est pourtant protégée par le droit d’auteur. Cette situation génère une vive inquiétude chez les artistes, car une fois disponibles en ligne, leurs œuvres sont récupérées sans leur consentement par des entreprises d’IA et sont utilisées pour entraîner des modèles de génération d’images — une technologie désormais très prisée (incluant Midjourney, DALLE-3, etc.).

En réponse, des chercheurs de l’Université de Chicago ont conçu un outil innovant appelé Nightshade. Ce logiciel, développé pour « empoisonner » les œuvres d’art, modifie discrètement les images dans le but d’altérer le fonctionnement des modèles d’IA qui tentent de s’entraîner sur ces œuvres. Ainsi, Nightshade offre une nouvelle ligne de défense pour les droits des créateurs. Présenté pour la première fois en octobre de l’année dernière, cet outil est maintenant accessible au téléchargement. La nouvelle a été annoncée sur X (ex-Twitter) le 19 janvier.

Today is the day. Nightshade v1.0 is ready. Performance tuning is done, UI fixes are done.

You can download Nightshade v1.0 fromhttps://t.co/knwLJSRrRh

Please read the what-is page and also the User's Guide on how to run Nightshade. It is a bit more involved than Glaze

— Glaze at UChicago (@TheGlazeProject) January 19, 2024