Les entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) sont la deuxième cause d’infections nosocomiales attribuées à une bactérie résistante aux médicaments dans de nombreux pays, et la résistance aux traitements de première ligne est bien documentée. Pour combattre les ERV, des chercheurs ont réorienté l’acétazolamide, un médicament à base d’anhydrase carbonique déjà approuvé par la FDA, afin de concevoir de puissants agents antientérocoques. Le nouveau médicament qui en résulte pourrait permettre de sauver des dizaines de milliers de vies chaque année à travers le monde.

Selon les estimations, environ 20’000 personnes sont infectées chaque année par des ERV rien qu’aux États-Unis, et près de 10% des patients malades en meurent. Ces superbactéries se développent généralement à partir d’infections du tractus intestinal, où les bactéries deviennent résistantes à l’antibiotique vancomycine. Les personnes qui séjournent à l’hôpital sont les plus à risque de contracter l’ERV.

Une molécule ciblant précisément les ERV

Récemment, deux chercheurs de l’université de Purdue, de la faculté de pharmacie et de la faculté de médecine vétérinaire, ont mis au point de petites molécules pour combattre les entérocoques mortels et résistants aux médicaments.

Ils ont créé leurs molécules en réutilisant un médicament utilisé depuis plus de 80 ans pour traiter le glaucome, l’insuffisance cardiaque congestive et d’autres problèmes de santé. Leurs travaux ont été publiés dans le Journal of Medicinal Chemistry.

« La puissance de ces molécules et la capacité d’ajuster leurs propriétés pour cibler les ERV dans différents endroits du corps font de ce projet un projet passionnant », a déclaré Daniel Flaherty, professeur adjoint de chimie médicinale et de pharmacologie moléculaire. « Je crois que notre découverte pourrait contribuer à changer la façon dont les médecins traitent les ERV à l’avenir ».

« Nous pouvons obtenir des molécules pouvant être utilisées pour traiter des infections systémiques mortelles à l’ERV, ou par la manipulation des propriétés de la molécule, concevoir un composé qui résidera uniquement dans le tractus gastro-intestinal pour réduire la colonisation de l’ERV. En travaillant dans plusieurs disciplines à Purdue, nous avons pu améliorer l’efficacité de ce médicament de 600 fois, par rapport à quand nous avons commencé à traiter les ERV ».

Mohamed Seleem, un professeur de microbiologie qui a co-créé les molécules avec Flaherty, a déclaré que le problème avec les antibiotiques sur le marché est qu’ils sont utilisés pour une grande variété de maladies. « Ces antibiotiques peuvent vraiment mettre à mal les intestins et détruire les bonnes bactéries », a déclaré Seleem. « Ensuite, quelqu’un peut développer le Clostridium difficile, également connu sous le nom de C. diff, qui tue environ 30’000 personnes chaque année aux États-Unis. Les scientifiques du monde entier travaillent sur de meilleures solutions, mais je pense que nous sommes loin de voir les antibiotiques à spectre étroit proliférer sur le marché ».

Il a été démontré que les petites molécules de l’équipe de Purdue ciblent bien les ERV et ont les propriétés nécessaires pour traiter ces bactéries à la fois dans la circulation systémique ou dans le tractus gastro-intestinal, d’où proviennent toutes les infections aux ERV.

Source : Journal of Medicinal Chemistry