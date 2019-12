208 Partages











Depuis des centaines d’années, environ 1000 monolithes se dressent sur l’île de Pâques (Rapa Nui). Appelées moaï (ou moai), l’objectif de ces statues a toujours été un mystère pour les anthropologues. Plusieurs hypothèses suggèrent qu’elles seraient liées à la fertilité, au renouveau et à l’abondance. Récemment, une équipe d’archéologues a mis en évidence des indices confortant ce lien.

Plus de 90% des statues moai ont été sculptées dans une carrière appelée Rano Raraku : un cratère volcanique qui, à sa base, représente moins de 1% de la superficie totale de l’île, mais a néanmoins servi de source unique de pierre utilisée pour fabriquer les statues de l’île. Pourtant, Rano Raraku ne se limite pas à la pierre de taille, selon les chercheurs, sur la base d’une analyse d’échantillons de sol prélevés dans la région.

Selon l’équipe de recherche, il s’agissait d’un site industriel utilisé pour produire et stocker temporairement le moai avant son enlèvement et son transport vers d’autres endroits de l’île. Pourtant, près de 400 des monolithes demeurent dans la carrière, et certains sont enterrés dans le sol avec le soutien de structures rocheuses fortifiées qui suggèrent que le placement n’est pas temporaire. La raison en serait le sol riche en calcium et phosphore, des nutriments nécessaires à la croissance des plantes et cultures.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Sur le même sujet : Les emplacements des statues de l’île de Pâques n’ont pas été choisis au hasard

En plus des preuves de la fertilité du sol, les chercheurs ont également trouvé des traces de cultures anciennes dans les échantillons, y compris la banane, le taro, la patate douce et le mûrier de Chine.

Ces signes montrent, selon les chercheurs, qu’en plus d’utiliser la carrière pour la production des moai, la société Rapa Nui a également utilisé l’espace comme un endroit pour cultiver les aliments dont ils avaient besoin, tirant parti des sols riches et labourés du Rano Raraku, qui auraient produit des rendements plus élevés avec des coûts de main-d’œuvre inférieurs

Pourquoi les moai ont-ils également été érigés dans le cratère, au milieu de la terre à partir de laquelle ils ont eux-mêmes été produits ? Il est depuis longtemps théorisé que le but cérémoniel des monolithes était associé à des rituels de fertilité, et les chercheurs disent que leur travail sur le terrain fournit des preuves chimiques de ce lien — sans parler de la découverte des fosses sculptées, suggérant que les moai étaient probablement érigés pour se tenir debout et “veiller indéfiniment” sur ce terrain fertile.

Sources : Journal of Archaeological Science