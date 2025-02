OpenAI dévoile un nouvel agent IA capable de rédiger des rapports d’analyse détaillés en un temps record

OpenAI dévoile Deep Research, un nouvel agent IA autonome pouvant compiler des rapports d’analyses détaillées sur n’importe quel sujet et intégré à ChatGPT. S’appuyant sur le modèle de raisonnement avancé o3 de l’entreprise, l’outil explore le web pour collecter de vastes quantités de données. À partir de ces informations, il produit en quelques minutes des rapports qui nécessiteraient des dizaines d’heures de travail pour un analyste humain.

Pour produire des rapports, les analystes doivent généralement effectuer des dizaines d’heures de recherches et d’enquêtes approfondies, voire des semaines pour les sujets les plus complexes. Un rapport précis et détaillé exige d’examiner minutieusement d’immenses quantités d’informations, de vérifier rigoureusement les sources et de compiler les résultats de manière cohérente.

Le nouvel agent IA d’OpenAI vise à accélérer ces délais en automatisant le processus de collecte et d’analyse de données. Cela permet d’accélérer la synthèse de rapports de sorte que les professionnels puissent se concentrer sur la prise de décision à un plus haut niveau.

« Deep Research est le nouvel agent d’OpenAI qui peut effectuer le travail pour vous de manière indépendante : vous lui donnez une invite et ChatGPT trouvera, analysera et synthétisera des centaines de sources en ligne pour créer un rapport complet du niveau d’un analyste de recherche », expliquent les responsables de l’entreprise dans un communiqué.

L’entreprise a annoncé l’arrivée de ses nouveaux agents IA autonomes le mois dernier. Il s’agit de nouveaux outils ultra-performants capables de traiter une large variété de tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine. Deep Research est introduit parallèlement à un autre agent IA appelé « Operator ».

Cependant, alors qu’Operator se concentre sur des tâches pratiques telles que l’achat de produits en ligne ou la rédaction de notes de frais, Deep Research se concentre sur la recherche approfondie et l’analyse de données dans des domaines tels que la finance, la science, la politique et l’ingénierie.

L’outil vise à dépasser les capacités d’un analyste humain, du moins en matière de rapidité de recherche et de restitution des résultats. « Il accomplit en quelques dizaines de minutes ce qui prendrait plusieurs heures à un humain », affirme l’entreprise.

Un outil polyvalent adapté à la recherche approfondie

Deep Research s’appuie sur le modèle de raisonnement o3 d’OpenAI, spécialement conçu pour la navigation web et l’analyse de données. Cette capacité de raisonnement permet à l’outil de rechercher, d’interpréter et d’analyser de manière autonome d’énormes quantités de textes, d’images et de documents disponibles sur internet.

Le modèle qui alimente Deep Research a été développé selon les mêmes méthodes d’apprentissage par renforcement de la chaîne de pensée que le modèle o1. Cependant, o1 est conçu pour se concentrer principalement sur les mathématiques, la programmation, ainsi que d’autres tâches liées aux STEM (« Science, Technology, Engineering, and Mathematics »). En revanche, Deep Research peut traiter un plus large éventail de sujets, allant des sciences aux simples choix d’articles d’achats.

« Deep Research découvre, raisonne et consolide de manière indépendante les informations provenant de l’ensemble du web », expliquent les responsables. « Pour ce faire, il a été formé sur des tâches du monde réel nécessitant l’utilisation d’un navigateur et d’outils Python, en utilisant les mêmes méthodes d’apprentissage par renforcement que celles de o1, notre premier modèle de raisonnement. »

Les investisseurs peuvent par exemple utiliser Deep Research pour effectuer un repérage des investissements potentiels à travers le monde, pour analyser les tendances du marché et évaluer les risques financiers. Les ingénieurs, quant à eux, pourraient l’utiliser pour rassembler des spécifications techniques, des normes industrielles et des innovations adaptées à leurs projets. Il peut aussi être utilisé pour des recommandations personnalisées pour les achats nécessitant beaucoup de recherches comparatives, telles que les voitures et les meubles.

« Il est particulièrement efficace pour trouver des informations de niche, non intuitives, qui nécessiteraient de parcourir de nombreux sites web », explique OpenAI. En outre, l’agent peut ajuster ses réponses en fonction des nouvelles données qu’il pourrait trouver au cours de ses recherches.

Toutefois, cela ne signifie pas que Deep Research soit complètement à l’abri des erreurs et des hallucinations. OpenAI admet lui-même qu’il peut parfois halluciner des faits et générer des informations incorrectes. Néanmoins, ce taux d’erreurs serait significativement inférieur à celui de ChatGPT.

Un temps de réponse entre 5 et 30 minutes

Deep Research est disponible dans l’interface de ChatGPT (Pro), facilitant ainsi l’accès aux utilisateurs. Ces derniers peuvent soumettre des requêtes et peuvent ajouter un contexte supplémentaire via du texte, des images, des documents PDF ou des feuilles de calcul. L’agent IA traite ensuite ces informations, effectue des recherches approfondies sur internet et fournit des rapports détaillés avec les différentes références, ainsi que des résumés. Le temps de réponse varie de 5 à 30 minutes, selon la complexité du sujet et de la demande.

Toutefois, OpenAI n’a pas précisé si les utilisateurs peuvent intégrer des données supplémentaires et affiner le modèle. Autrement dit, Deep Research fonctionne comme un outil de recherche généralisé sans possibilité de personnalisations spécifiques.

Néanmoins, il est actuellement disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés ChatGPT Pro aux États-Unis uniquement, qui pourront effectuer jusqu’à 100 requêtes mensuelles. Les utilisateurs de ChatGPT Plus, Team et Enterprise auront accès à l’agent au cours des prochaines semaines. La prochaine étape sera d’offrir l’accès aux utilisateurs du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’Espace économique européen.