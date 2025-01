OpenAI serait sur le point de lancer des super-agents IA de niveau doctorat

Alors qu’OpenAI a récemment annoncé le lancement prochain de son premier agent IA autonome, des rapports suggèrent que l’entreprise travaille sur des super-agents IA dotés de compétences de niveau doctorat. Elle prévoit à la fin du mois une réunion à huis clos avec des responsables du gouvernement américain au sujet de leur lancement. L’arrivée de ces outils sur le marché du travail, déjà fragilisé par l’IA, pourrait engendrer un bouleversement supplémentaire.

Les agents IA autonomes sont des outils d’un nouveau genre pouvant effectuer un certain nombre de tâches complexes avec un minimum de supervision humaine. À l’instar de véritables employés virtuels, ils peuvent prendre des décisions, s’adapter aux demandes et situations et réagir en conséquence. Ils pourraient par exemple écrire des programmes informatiques complets et les tester, organiser des voyages depuis la planification jusqu’aux différentes réservations nécessaires, prendre des décisions commerciales et effectuer diverses actions liées, etc.

Microsoft et OpenAI sont pour le moment les premiers à avoir annoncé le développement de tels outils. Certains des agents IA de Microsoft sont déjà à l’essai auprès de grandes entreprises, notamment McKinsey. Ce dernier les utilise par exemple pour la planification de réunions et la gestion des demandes des clients. OpenAI, quant à elle, prévoit de lancer son premier agent avant la fin de ce mois. Altman affirme que ces outils pourraient intégrer le marché du travail dès cette année.

Selon Axios, OpenAI annoncera (peut-être dans les semaines à venir) une avancée encore plus importante. Selon des sources proches de l’entreprise, il s’agit de super-agents IA dotés de compétences de niveau doctorat et pouvant effectuer des tâches encore plus complexes. Les principaux acteurs dans le développement de la technologie auraient d’ailleurs dépassé leurs objectifs.