Une nouvelle DeLorean électrique annoncée pour 2022

De toute évidence, la DeLorean, voiture rendue célèbre par les films Retour vers le futur, ne passe jamais de mode. En fait, il semblerait même que la DeLorean Motor Company ait l’intention de la remettre au goût du jour avec un tout nouveau modèle.

C’est un tweet posté le 13 février par la Delorean Motor Company qui provoque l’agitation parmi les fans de ce véhicule emblématique. L’entreprise y annonce succinctement la sortie d’un tout nouveau modèle de DeLorean.

Au centre de la vidéo de quelques secondes, on distingue une silhouette qui ne trompe pas. On y reconnaît en effet les célèbres « portes papillon », qui s’ouvrent vers le haut. Hormis une injonction à s’inscrire pour la « première » de la DeLorean en 2022, l’entreprise se montre plutôt avare d’informations pour le moment.

L’annonce fait pourtant date pour cette entreprise qui a ressurgi en 2016 après avoir fait faillite en 1982, finalement pas si longtemps après sa création. L’aventure entrepreneuriale avait été à l’époque plus que mouvementée, puisque le constructeur avait été accusé d’avoir tenté de vendre pour 24 millions de dollars de cocaïne pour sauver sa compagnie sur le déclin. En fait, on peut même dire que le succès de la DeLorean a été « posthume », puisque la trilogie Retour vers le futur a été diffusée pour la première fois entre 1985 et 1990.

En 2017, une série limitée de DeLorean avait été à nouveau produite. Mais cette fois-ci, c’est un nouveau modèle que promet l’entreprise. En se penchant sur les hashtags qui accompagnent le tweet, comme autant de petits indices semés intentionnellement, on peut apprendre quelques détails sur les caractéristiques de la future voiture.

Électrique et luxueuse

« #ElectricVehicle », annonce clairement le message de l’entreprise. La nouvelle DeLorean prendrait donc certainement la voie de l’électrique, comme de nombreux véhicules aujourd’hui. Il est également probable que l’engin ne soit pas spécialement abordable, comme on pourrait s’en douter. En effet, on trouve également l’étiquette « #Luxury » accolée au message. Il faudra donc sûrement casser plus qu’une tirelire pour s’offrir cet instant de nostalgie revisité.

Comme le suggère la revue spécialisée Autocar, il se pourrait bien que le designer automobile choisi pour ce projet soit Italdesign. En effet, en 2021, l’entreprise avait déjà partagé un teaser d’une future DeLorean, en y ajoutant le logo de la DeLorean Motor Company. Étant donné que le fondateur d’Italdesign, Giorgetto Giugiaro, est aussi le designer de la DeLorean DMC-12 originale, l’hypothèse paraît probable.

D’ailleurs, le lendemain de l’annonce faite par la DeLorean Motor Company, Italdesign a partagé le même teaser sur son compte twitter, accompagné d’un message sibyllin : « JEUNE de 54 ans et un fantastique cadeau d’anniversaire pour affronter le prochain demi-siècle ! Joyeux anniversaire #Italdesign, continuez à tout déchirer ! #delorean ». Il faudra patienter encore un peu pour en apprendre davantage sur cette fameuse voiture qui se conjugue au passé et au futur.